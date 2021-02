Der var Lars Larsen, og så var der Hans Henrik Kjølby.

Men nu er der ingen af dem tilbage.

Mens Lars Larsen gik bort i sommeren 2019, har Hans Henrik Kjølby nu fratrådt sine tillidsposter i familievirksomheden. Finans skriver, at han nu er ude af bestyrelsen i selskabet LKL ApS og holdingselskabet Lars Larsen Group A/S.

De to var ellers et stærkt makkerpar i den succesfulde virksomhed Jysk, der opbyggede et dyneemperie tilbage i 1980'erne og 1990'erne. Mens Lars Larsen stiftede det i 1979, kom Hans Henrik Kjølby til i 1987.

»Fratrædelsen sker planmæssigt som led i det generationsskifte, der foregår i Lars Larsen Group, hvor der er sket en række ændringer de seneste år. Nu er bestyrelsen, som den skal være,« siger Rune Jungberg Pedersen, kommunikationsdirektør i Jysk-koncernen.

Kjølby spillede en nøglerolle, da der skulle laves et generationsskifte fra Lars Larsen til børnene Jacob og Mette Brunsborg. Efter Lars Larsens død blev Kjølby også indsat som ny direktør og bestyrelsesformand i flere selskaber i Jysk-koncernen.

Men de fleste fratrådte han blot et halvt år senere i februar 2020. Her overtog Jesper Lund posten som topchef i Lars Larsen Group.

Hans Henrik Kjølby er fra Djursland, men har siden 1983 boet på en nedlagt gård syd for Aarhus. Her fremstiller han rødvin af egne druer.