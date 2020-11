Det er torsdag middag ikke muligt at komme til og fra Langeland.

Langelandsbroen er nemlig totalt spærret i begge retninger på grund af et trafikulykke, der skete lige omkring kl. 12.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter, hvor det videre lyder, at de »arbejder på stedet«.

På overvågningsvideoer fra broen kan man se, at der er kø i begge retninger.

Ulykken er sket ved øen Siø.

Fyns Politi oplyser til B.T., at der er tale om et frontalt sammenstød mellem to biler, der kom fra hver sin side.

Vagthavende ved Fyns Politi oplyser dog videre, at ulykken »ikke er så alvorlig, at der er tilkaldt en bilinspektør«.

Ifølge Vejdirektoratet er ulykken sket ved øen Siø.

Her fremgår det af seneste opdatering, at man tidligst kl. 13 forventer, at Langelandsbroen igen kan genåbnes er seneste melding.

