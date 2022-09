Lyt til artiklen

For tre år siden gav det stor omtale, da Sandie Johnson fortalte, at hendes 12-årige datter var blevet smidt ud af sin skole.

Ifølge moren bad hun flere gange om en forklaring uden at få det, og derfor lagde hun sag an mod Nordfyns Kommune, hvor skolen ligger.

Men nu har Østre Landsret afgjort, at Nordfyns Kommune har handlet korrekt i sagen, skriver TV 2 Fyn.

Det er samme afgørelse som Retten i Odense kom frem til.

Dog giver Landsretten Sandie Johnson medhold i, at den omtalte lærer ikke har handlet ordentligt over for hendes datter.

Det tolker Sandie Johnson som en personlig sejr for datteren.

»Hun har siddet og sagt, at der er noget galt, men der er ikke nogen, der har troet på hende. Nu står det sort på hvidt, at der var noget galt,« siger Sandie Johnson til TV 2 Fyn.

Selvom Nordfyns Kommune er frifundet i den tre år lange sag, så fik konflikten konsekvenser for skolelederen, der stoppede på skolen.