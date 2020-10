Inge Kusk Andersen og hendes familie er blandt de borgere i Voldum, som er stærke modstandere af planerne om et nyt opholdssted i byen.

Borgerne i landsbyen Voldum i Favrskov Kommune er i oprør. Planer om at oprette et opholdssted for syv adfærdsvanskelige børn og unge midt i byen har mødt stor modstand. Over 300 har skrevet under på, at de er imod planerne.



En af initiativtagerne til underskriftsindsamlingen er Inge Kusk Andersen.



Det skriver TV2 Østjylland.



»Jeg frygter overfald, at kriminaliteten vil stige, og flere stoffer vil komme ind i byen,« siger hun til mediet.



Inge Kusk Andersen bor i Voldum med sin mand og tre børn.



Hun er især bekymret for sine børns sikkerhed, hvis opholdsstedet Kanonens planer om at åbne en afdeling midt i byen føres ud i livet.



»Jeg skal passe meget mere på mine børn. De får ikke lov til at cykle og gå til bussen længere. For så skal de forbi Kanonen hver dag. Det tør jeg ikke,« siger Inge Kusk Andersen.



Den seneste tid har hun brugt på at samle underskrifter ind i byen. Underskrifter imod planerne om opholdsstedet.



Over 300 har skrevet under.



»Langt de fleste, jeg har banket på hos, har skrevet under. Nogle få har ikke, og det er helt fair. Vi har ret til hver vores overbevisning,« forklarer hun.



En af dem, der har valgt at skrive under, er Ulla Vinther.



Hun har udsigt til at blive nabo til opholdsstedet.



»Jeg har valgt at skrive under, fordi jeg synes, at de unge fra Kanonen kommer meget tæt på. Og de kommer tæt på vores unge,« siger Ulla Vinther til TV2 Østjylland.



Formanden for lokalrådet frygter, at utryghed vil sprede sig i det lille samfund.



»Der vil være en skærpet stemning. Folk vil være mere agtpågivende og påpasselige. Det vil ikke være godt for vores miljø,« siger formanden for Voldum Lokalråd, Holger Bjerregaard, til TV2 Østjylland.



Et opholdssted midt i Voldum vil også give byen et dårligt ry, mener formanden.



Især når man tager med i betragtning, at der i området i forvejen ligger en anden afdeling af Kanonen samt et opholdssted yderligere.



»Det vil hurtigt spredes, at der er et bosted helt centralt i byen. Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal have tre. De unge vil kunne mødes, og det duer da ikke, når de skal resocialiseres,« mener Holger Bjerregaard.



Inge Kusk Andersen kan heller ikke forstå, hvorfor det er nødvendigt at rykke de unge fra opholdsstedet ind i Voldum.



I dag lever hun med, at de har en afdeling cirka en kilometer uden for bygrænsen.



»Hvis de har nogle frustrationer og aggressioner i dag, går der lidt tid, inden de kommer ned i byen og møder hr. og fru. Jensen og lille Ida. Så kan de nå at køle af. Det er jeg mere tryg ved,« lyder det fra Inge Kusk Andersen.



Spørgsmål: Men er der ikke en lidt forkælet holdning, at man gerne vil hjælpe de unge, så længe det ikke er i ens egen baghave?



»Jo måske, men det er jo ikke, fordi vi slet ikke vil have de unge. Vi har allerede to institutioner. De skal også have det godt og har krav på et godt liv. Det skal bare ikke være på bekostning af byens sikkerhed.«



Lederen af Kanonen mener dog ikke, at der nogen grund til at frygte for byens fremtid. Selvom hun sagtens kan forstå borgerne i Voldum.



»Jeg forstår udmærket, at folk kan være bekymrede i forhold til at blive nabo til vores unge. Men min erfaring siger mig, at det ofte er uvidenhed og manglende dialog, der gør, at folk bliver utrygge,« siger direktør for Kanonen, Trine Pfeiffer, til TV2 Østjylland.



Derfor ønsker hun også at gå i dialog med Voldum-borgerne.



»Vi vil rigtig gerne i dialog, og det gør vi faktisk altid, hvis vi åbner eller flytter en afdeling. For det, der faktisk er vigtigt at være opmærksom på i denne sag, er, at vi flytter en veletableret afdeling (fra Hadbjerg, red.), som har kørt uden problemer i mange år. Der har vi også været i fin dialog med lokalsamfundet,« siger Trine Pfeiffer.



Med al sandsynlighed vil der i den nærmeste fremtid da også komme et borgermøde, hvor beboerne i Voldum kan stille deres spørgsmål til Favrskov Kommune og Kanonen.