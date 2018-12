Landets største muslimske friskole, Iqra Privatskole, mister sin statslige millionstøtte fra og med december 2018.

Det er primært skolens dårlige økonomi, der nu får staten til at stoppe udbetalingerne, meddeler Undervisningsministeriet. Men det økonomiske kaos er langt fra de eneste problemer.

I december sidste år kunne B.T. afsløre, at skolens daværende leder Ahmed Salale spredte videoer fra den islamistiske organisation Hizb Ut-Tahrir i forskellige grupper på Facebook. Hizb Ut-Tahrir arbejder for at etablere et verdensomspændende kalifat og har tidligere opfordret til drab mod jøder.

‘En lille video om Hizb Ut-Tahrirs arbejde verden over. Allahu Akbar’, skrev skolelederen blandt andet.

Ifølge statens tilsyn fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet var skolelederens udmeldinger på Facebook om Hizb Ut-Tahrir med til at rejse tvivl om, hvorvidt skolen efterlever lovgivningens krav om at forberede eleverne til frihed- og folkestyre.

Skolen har omkring 530 elever og ligger i Københavns Nordvestkvarter.

Tidligere har B.T. desuden afdækket skolens forbindelser til moskeen Islamisk Kulturcenter i Københavns nordvestkvarter og dennes fremtrædende imam Khalil Jaffar. Han var med til at oprette skolen og var ansat som viceleder. Styrelsen har været i tvivl om, hvorvidt skolen er uafhængig fra moskeen.

B.T. kunne også afsløre, at Khalil Jaffar i en periode på omkring et halvt år havde tilladt en ung mand dømt for at tilslutte sig Islamisk Stat at have adresse i Jaffars hus.

Forholdet mellem Khalil Jaffar og den terrordømte har skolen ifølge styrelsen »ikke taget afstand fra og reageret på.« Efter artiklerne opsagde skolens bestyrelse Khalil Jaffar.

Iqra Privatskole har været i tilsynets søgelys siden maj 2017. Nu konkluderer tilsynet, at skolens økonomi er for dårlig til, at skolen kan fortsætte driften i 2019.

'Styrelsen har truffet afgørelse om, at tilskuddet til Iqra Privatskole bortfalder fra og med december 2018. Det er styrelsens vurdering, at der er væsentlighed usikkerhed om Iqra Privatskoles økonomi og dermed væsentlig fare for, at skolen må lukke på meget kort sigt,' lyder det fra Birgitte Hansen, direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

'Skolen har gennem længere tid været under skærpet tilsyn - både pga. problemer med skolens økonomi og med undervisningskvaliteten,' tilføjer hun.

Som B.T. tidligere har beskrevet, har der været en lang række uregelmæssigheder i skolens økonomi. For eksempel blev imamen Khalil Jaffar ansat som viceleder på skolen, selv om hans ansættelseskontrakt var underskrevet af hans hustru, der på daværende tidspunkt slet ikke var ansat på skolen.

Der har også manglet bogføring, og styrelsen har tidligere konkluderet, at der bl.a. er købt dyr elektronik, herunder Apple-computere, som dog ikke fremgår af skolens liste over materialer.

I februar 2018 blev skolen pålagt at betale 16 millioner kroner tilbage til staten. Skolens årlige tilskud var i 2016 på 21,7 millioner kroner, mens det i 2017 faldt til 8,2 millioner kroner.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra skolens ledelse.

Opdateres...