Er et af dine mål for 2020 at investere penge i fast ejendom - måske endda en lejlighed i landets nok mest populære boligenklave, hovedstaden - så behøver du ikke nødvendigvis skynde dig.

De københavnske ejerlejligheder får nemlig lov til at ligge længere tid på boligmarkedet, før de bliver solgt.

Det viser nye tal fra Boliga.dk.

I 2018 tog det i gennemsnit 69 dage at sælge en ejerlejlighed i Københavns Kommune, men sidste år skulle køberne altså bruge omkring to uger mere og i alt 84 dage, før der blev skrevet under på købsaftalerne.*

Så lang tid har det i snit ikke taget siden 2012, hvor det tog 121 dage at få en ejerlejlighed i København solgt.

Ifølge boligøkonom hos Jyske Bank Mikkel Høegh er den stigende salgstid en forventelig og direkte sund udvikling:

- Ejerlejlighedsmarkedet bremsede op i 2019 på grund af indgreb og stramning af kreditpolitikken hos bankerne. Det er de stigende salgtider et tegn på - og det er meget sundt, at det ikke går lige så stærkt som før. Det er en kæmpe investering at købe en bolig, så det er fint, at folk kan tage sig tid til at tænke sig om og købe det rigtige, siger han til Boliga.dk.

Hård tid for projektlejligheder

Der er stor forskel på, hvor “god tid” man kan tage sig, alt efter hvilken bydel i København, man overvejer at købe ejerlejlighed i.

Nordhavn er det sted, hvor lejlighederne får lov til at ligge til salg i længst tid - men den nye bydel er da også det område, hvor salgstiden er steget mest. I 2018 tog det 90 dage, hvorimod der skulle hele 143 dage til at få et salg igennem sidste år.

At netop Nordhavn er så “hårdt ramt” skyldes ifølge Mikkel Høegh én ting: projektboliger.

- Der er primært projektlejligheder i området - og det marked gik voldsomt i stå i 2019. Det skyldes priser i et niveau, som er svært at låne til i banken, samt usikkerheden over, hvor meget man skal betale i ejendomsskat. Derudover er der bygget rigtig meget nyt, så udbuddet er stort. Det er altsammen noget, der påvirker området, salgstiden og i sidste ende resulterer i et prisfald, siger han til Boliga.dk.

Til sammenligningen finder man den næststørste stigning i salgstiden i København Nordvest, hvor det i 2019 tog omtrent 70 dage at sælge en ejerlejlighed - hvilket er knap en måned mere end året før.

Også i København S er den gennemsnitlige salgstid steget betragteligt til sidste år at lyde på lige knap tre måneder, hvilket er godt 20 dage mere end i 2018.

Priserne følger med

Som så mange andre faktorer på boligmarkedet hænger salgstid og salgspriser ofte sammen. Det har særligt Nordhavn oplevet - hvor sidste års stigende salgstider har hængt sammen med faldende priser.

Køberne i 2150-postnummeret gav således i gennemsnit 3.400 kroner mindre pr. kvadratmeter i 2019 i forhold til året før.

Men til trods for det er det stadig her, at en lejlighedskvadratmeter sælges dyrest - prisen på en sådan lød nemlig sidste år på den anden side af 54.500 kroner - hvilket giver en pris på over fire millioner kroner for en ejerlejlighed på 75 kvadratmeter.

Udover den nye bydel i det nordøstlige København, er priserne også faldet over 1.000 kroner på Vesterbro og Østerbro, hvor en kvadratmeter i 2019 kostede mellem 44.500 og 44.800 kroner, men på trods af det, er det ikke de helt store prisfald, man skal forvente sig i år:

- Alle indgrebene burde trække priserne på ejerlejlighederne ned, men fordi det sker samtidig med, at renten er faldet markant, så tror jeg, at vi ender med en flad prisudvikling, hvor priserne skifter mellem et lille fald eller en lille stigning uden store udsving, siger Mikkel Høegh til Boliga.dk.

*Boliga.dk har beregnet den gennemsnitlige salgstid på ejerlejligheder solgt i alm. frit salg i København i 2018 og 2019.