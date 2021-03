En mand i Indien, der var formodet død, kom til live igen under obduktionen.

Manden, der hedder Shankar Shanmukh Gombi, kom alvorligt til skade i weekenden, da han forulykkede i sin bil.

Han blev indlagt på et privathospital i Belagavi, og her blev han lagt i respirator, skriver Times of India.

Men lægerne valgte at trække stikket, da de formodede, at han ikke stod til at redde.

»Vi kørte ham på hospitalet efter uheldet, og her erklærede personalet ham død og sendte ham videre til obduktion,« fortæller familiemedlemmer, og fortsætter:

»Men manden, der foretog undersøgelsen, opdagede små bevægelser. Ved nærmere eksamination viste det sig, at han stadig var i live.«

Herefter blev han sendt tilbage til hospitalet, hvor han nu er i behandling.

Hans nuværende tilstand er ukendt.