Liberal Alliance melder som det første parti i blå blok ud, at der skal rejses en rigsretssag mod Inger Støjberg (V) i sag om asylpar.

Det skriver Berlingske.

Meldingen kommer, dagen efter at den første delberetning fra Instrukskommissionen blev offentliggjort.

- Det er en alvorlig kritik af Inger Støjbergs embedsførelse som udlændingeminister, kommissionen kommer med.

- Beretningen gør, at vi bliver nødt til at have skyldsspørgsmålet afgjort ved en domstol, som i det her tilfælde er en rigsretssag, siger LA's gruppeformand, Ole Birk Olesen, til Berlingske.

I delberetningen blev der blandt andet konkluderet, at instruksen fra 2016 om at adskille asylpar, hvor den ene part var mindreårig, var ulovlig.

Derudover blev det konkluderet, at Støjberg blev advaret om denne ulovlighed, og at Folketinget efterfølgende blev vildledt om forløbet.

/ritzau/