Danskerne valfarter til de danske kyster i det skønne sommervejr.

Det har givet livredderne noget at se til.

TV 2 Østjylland skriver, at der alene i Østjylland har været én livreddende aktion, 44 førstehjælpsaktioner, 90 forebyggende aktioner og 1.234 oplysende indsatser indtil videre i år.

De har nogenlunde lige så travlt som sidste år, hvor flere danskere end normalt blev hjemme i sommerferien.

Mads Eriksen er en af livredderne, der overvåger Moesgaard Strand i Aarhus. Han fortæller, at han aldrig keder sig på sit arbejde – heller ikke, når der ikke er noget at se til.

Han ønsker derfor også at begrænse antallet af ulykker så meget som muligt og kommer derfor med følgende råd:

»I skal få nogle bedre færdigheder på paddleboards og lære at læse vinden og vejret. I skal også lære at kende stranden bedre at kende, så I kan spotte, når der er udadgående strøm,« siger han til TV 2 Østjylland.

Han opfordrer desuden folk til at lade deres mobil blive derhjemme, mens forældre skal huske at holde et vågent øje på deres børn.

TrygFondens Kystlivredning har omkring 200 livreddere, der overvåger de danske kyster i børnenes sommerferie fra 35 livreddertårne.