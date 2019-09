En sag om en ældre kvindes dødsfald har fremhævet farerne ved at have åreknuder. Kvinden er nemlig død, efter hun blev hakket på benene af en aggressiv hane.

Det skriver ABC News ifølge Videnskab.dk.

Kvindens død blev studeret af Roger Byard, der er professor i patologi (sygdomslære) ved University of Adelaide, Australien.

Forskeren har offentliggjort et nyt studie om sagen, i håb om at man kan forebygge lignende dødsfald ved at fremlægge detaljerne.

Kvinden, der boede i South Australia, var ude at samle æg på sin landejendom.

Her blev hun angrebet af en hane, som hakkede hende i benet, hvor hun havde synlige åreknuder.

En obduktion afslørede senere to små sår på hendes venstre ben, der viste, at hendes død var et resultat af blødende åreknuder.

»Denne sag har fået os til at indse, hvor sårbare ældre mennesker er, og at åreknuder er meget lette at skade. Ældre mennesker er heller ikke så gode til at forsvare sig mod dyreangreb, da deres balance ikke er så god,« siger Byard til ABC News.

Åreknuder er snoede og forstørrede vener, der buler ud over hudens overflade.

Hvis man først begynder at bløde fra åreknuderne, kan man miste meget blod meget hurtigt. Og det er et problem, understreger forskeren.

Ifølge Byard er angreb fra haner meget sjældne.

Men hans studie, der også kigger på for eksempel ældre med åreknuder, der går ind i møbler og på den måde bliver skadet, understreger vigtigheden i at vide, at personer med åreknuder kan være meget sårbare.

Studiet er udgivet i Forensic Science, Medicine, and Pathology.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Videnskab.dk