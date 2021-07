Natten til søndag var det ved at gå helt galt for besætningsmedlemmerne på et fiskefartøj i Nordsøen.

30 sømil vest for Hirtshals forliste fiskekutteren med fire personer ombord.

Lasten, der bestod af industrifisk, havde forskubbet sig, og dermed kom der en kraftig slagside.

Her måtte redningsmandskab fra Hirtshals Redningsstation træde til. De kom dog i forkøbet af Forsvarets søværn, der evakuerede besætningen.

Ifølge Nordjyske blev personerne fra kutteren fragtet til Aalborg Universitetshospital.

Her gennemgik de tjek, men ifølge det nordjyske medie blev de udskrevet igen og er hjemme ved deres familier.

Da 'Margrethe Gaardbo', skibet fra Hirtshals Redningsstation, ankom, var fartøjet allerede ved at synke.

Redningsfartøjet fra Hirtshals blev herefter liggende ude i vandet for at holde opsyn med det forliste skib.

Søndag eftermiddag blev det dog afløst af Fiskeristyrelsens kontrolskib.