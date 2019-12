Snyd aldrig dig selv for at se på skønne malerier eller stormende balletter. De får dig nemlig måske til at leve længere.

Et nyt studie viser i hvert fald, at folk, der ofte benytter sig af kulturelle tilbud, lever længere. Det skriver The Telegraph ifølge Videnskab.dk.

I studiet har forskere analyseret data fra 6.170 voksne over 50 år fra det britiske English Longitudinal Study of Ageing (ELSA).

Folk blev i 2004-2005 spurgt om, hvor ofte de benyttede sig af kunst, inklusiv museumsudstillinger og at gå i teatret. Siden har forskerne ved hjælp af sundhedssystemets registerdata fulgt personerne, og de vidste derfor også, om nogle var døde. De, som ofte benyttede de kulturelle tilbud, viste sig at have 14 procent lavere risiko for at være døde inden for 14 år sammenlignet med de ikke-højkulturelle borgere.

»Vi har et stigende antal beviser for den sundhedsmæssige fordel ved kunst, og selvom 'fritidsaktiviteter' i vid udstrækning er blevet knyttet til en lavere risiko for tidlig død, har få studier specifikt fokuseret på kunstengagement i England,« udtaler studiets hovedforfatter Daisy Fancourt til The Telegraph ifølge Videnskab.dk.

Hun er lektor i Epidemiologi og Sundhed på University College London.

Men selvom studiet viser en sammenhæng mellem kulturelle tilbud og lavere risiko for tidlig død, er det ikke sikkert, at teater- og museumsbesøg er vejen frem til et langt liv.

For studiet er kun et observationsstudie. Det viser derfor kun, at der er en statistisk sammenhæng, men andre faktorer kan gøre sig gældende.

For eksempel viste studiet, at der var sociale og økonomiske forskelle på, hvem der benyttede sig af de kulturelle tilbud. Det kan derfor meget vel være, at det netop er særligt velstående og raske personer, der benytter sig af de kulturelle tilbud, og så er det jo ikke så mærkeligt, at de lever længere.

Forskerne bag studiet har dog gjort deres bedste for at tage højde for andre faktorer, så de tror på, at kunst spiller en rolle.

»Mens anden sundhedsadfærd som rygning, alkohol og motion utvivlsomt er større indikatorer for dødelighed, understøtter disse fritids- og fornøjelsesaktiviteter, som folk ikke tænker på som sundhedsrelaterede aktiviteter, et godt helbred og lang levetid,« udtaler Daisy Fancourt til CNN ifølge Videnskab.dk.

