At være fysisk og psykisk aktiv som midaldrende kvinde kan muligvis være med til at mindske risikoen for at udvikle demens senere i livet.

Det viser et nyt studie fra Göteborg Universitet, skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

»Resultaterne viser, at både hjernestimulerende aktiviteter som at læse, synge, gå i teater eller koncerter - plus det at være fysisk aktiv, spiller en vigtig rolle i at forebygge demens senere i livet,« fortæller forfatteren bag studiet, Jenna Najar, som er læge og har en doktorgrad fra Sahlgrenska Akademin ved Göteborg Universitet, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

I over 40 år har forskere fulgt 800 kvinder helt tilbage fra 1968 og frem til i dag.

I studiets indledende fase gav kvinderne sig selv point fra 1-10, alt efter hvor mange hjernestimulerende aktiviteter de deltog i dagligt.

Herunder: At strikke, tegne, spille musik, gå til koncerter og deltage i religiøse aktiviteter.

Efterfølgende blev deltagerne delt op i to grupper: Aktive og inaktive, hvor 44 procent af deltagerne var i den inaktive gruppe, og 56 procent var i den aktive.

I alt udviklede 194 af de 800 kvinder demens under studiet, og resultaterne peger på, at fysisk- og mental aktivitet som midaldrende kan være med til at forebygge demens senere i livet, fremgår det i pressemeddelelsen:

Af de kvinder, der udførte en høj hjernestimulerende aktivitet, var 46 procent mindre tilbøjelige til at udvikle Alzheimer, og 34 procent var mindre tilbøjelige til at udvikle demens i det hele taget.

Af de deltagere, som var fysisk aktive, var 52 procent mindre tilbøjelige til at udvikle såkaldt vaskulær demens (skyldes forstyrrelser i hjernens blodforsyning eller blodkar).

Yderligere var 56 procent af kvinderne mindre tilbøjelige til at udvikle mixed demens (Alzheimer og vaskulær demens), end de kvinder der var fysisk inaktive.

