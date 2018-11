Kongehuset lagde tirsdag aften en række billeder på de sociale medier af kronprinsparret, der besøgte Terme Di Caracalla i Rom.

Men det var én særlig detalje, der har vakt begejstring hos Kongehusets mange følgere.

Normalt er det nemlig de royales overdådige kjoler og farverige hatte, der vækker opmærksomhed, men denne gang havde kronprinsesse Mary trukket i et par helt normale sneakers.

Se dem her:

Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary ved Terme di Caracalla i Rom, tirsdag den 6. november 2018. Kronprinsparret besøger fra den 6. til den 8. november Rom sammen med en større dansk erhvervsdelegation. Overskriften for det danske erhvervsfremstød er 'Industrial Renaissance - Catalyst for Tomorrow's Business' og under erhvervsfremstødet vil Kronprinsparret deltage i en række erhvervsaktiviteter, som har til formål at styrke relationerne imellem Danmark og Italien.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary ved Terme di Caracalla i Rom, tirsdag den 6. november 2018. Kronprinsparret besøger fra den 6. til den 8. november Rom sammen med en større dansk erhvervsdelegation. Overskriften for det danske erhvervsfremstød er 'Industrial Renaissance - Catalyst for Tomorrow's Business' og under erhvervsfremstødet vil Kronprinsparret deltage i en række erhvervsaktiviteter, som har til formål at styrke relationerne imellem Danmark og Italien.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Skoene fra mærket Nike blev matchet med en hvid løssidende kjole, og selvom det er en kombination, man ofte ser i de danske gader, så skal man lede længe efter et billede af en kongelig, der har vist sig til offentlig skue i det outfit.

Og det er netop det, som Mary nu roses for.

Kongehuset lagde nemlig billeder op fra arrangementet på Facebook og Instagram, og på begge medier har skoene fået enorm opmærksomhed.

'Jeg er VILD med at Mary har lang kjole og sneakers på. Det er simpelthen så fedt. Hun er bare så naturlig, en gæv pige,' skriver Charlotte Elizabeth Holse blandt andet.

Også brugeren Nancy Høyrup er begejstret for skovalget.

'Jeg tror uanset hvad hun tager på af tøj sko vil hun altid stråle,' skriver hun.

Kronprinsesse Marys sko Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsesse Marys sko Foto: Mads Claus Rasmussen

Og det er endnu værre - eller bedre om man vil - på Instagram. Her har Kongehusets opslag fået næsten 150 kommentarer, og en stor del af dem handler netop om de famøse sneakers.

Her fremgår en række af dem.

'Elsker at de højhælede sko er skiftet ud med sneakers.'

'Niiiice, kronprinsessen i sneakers'

'Wow hvor er Kronprinsessen cool i lang kjole og sneakers - I love it!!'

'Fede sko Mary! Elegant og sporty'

'Dejligt, at se Kronprinsessen med "sunde/fornuftige" sko'

'Elsker at Kronprinsessen går rundt i sneakers! Hun er simpelthen den bedste!'

Det er ikke første gang, at kronprinsesse Marys tøjvalg tiltrækker opmærksomhed.

Tilbage i 2017 diskede hun op i et hvidt sæt, der ifølge australske medier var »et gennemsigtigt mareridt«.

Dengang talte B.T. med modeekspert Jim Lyngvild, der tog afstand fra de australske anklager og i stedet gjorde klart, at han ikke syntes, der var noget galt i tøjvalget.