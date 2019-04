Den populære klinik Body SDS påstår, at deres behandling 'kan have en helbredende effekt' på kræft. Det møder hård kritik af Kræftens Bekæmpelse.

Rundt om i biografer og på bybusser reklamerer virksomheden Body SDS lige nu for deres alternative behandlinger.

Virksomheden påstår, at behandling med Body SDS, som er en slags massage og terapi, kan gavne mod en lang række sygdomme. På deres hjemmeside står der bl.a, at 'Body SDS kan hjælpe kræftramte', fordi 'vi styrker og balancerer kroppen, da vores behandling styrker organer og immunforsvaret. Det kan have en helbredende effekt.'

Påstanden om, at Body SDS kan have en helbredende effekt på kræft møder hård kritik fra Kræftens Bekæmpelse.

»Det er stærkt bekymrende« og »kan være rigtig farligt,« siger overlæge og chef for Dokumentation og Udvikling hos Kræftens Bekæmpelse, Bo Andreassen Rix til Radio24syv:

»Vi bliver af og til kontaktet i Kræftens Bekæmpelse af patienter, som siger 'nu har jeg fravalgt den behandling, der er på sygehuset, for nu har jeg mødt en alternativ behandler, der siger, han kan hjælpe mig',« siger Bo Andreassen Rix og understreger, at der ikke findes bevis for, at alternativ behandling, som f.eks. Body SDS, kan helbrede kræft.

Body SDS A/S har, efter eget udsagn, omkring 1.000 behandlinger om måneden på dens klinik i Telia Parken i København og anbefales af en lang række kendte mennesker som Remee, Stine Bosse og Ghita Nørby.

En enkelt behandling hos Bengt Valentino Andersen - en af grundlæggerne af Body SDS i Danmark - koster 3.000 kr. Hos andre behandlere på klinikken koster det mellem 875 og 1.125 kr. for en behandling.

Hos Body SDS synes man, at deres information »er kommet frem på en forkert måde,« siger direktør i Body SDS, Henrik Eiberg.

»Det er kommet frem, som om vi kan helbrede kræft, og det er bestemt ikke tilfældet. Vi har skrevet, at vi forbedrer immunforsvaret, som kan være med til at have en helbredende effekt på kræft,« forklarer Henrik Eiberg over for Radio24syv.

Har du dokumentation for det?

»Nej, vi har ingen undersøgelser. Men vi ved jo, at når vi renser ud i kroppen, så har det en effekt på immunforsvaret. At det gør en forskel.«

Hvor ved I det fra?

»Jeg tror ikke, du får mig til at sige, at jeg har det et eller andet sted fra,« siger Henrik Eiberg til Radio24syv, og forklarer, at det er et spørgsmål om 'holdninger':

»Folk behøver ikke tro på det,« siger direktøren.

Direktør Henrik Eiberg ser ingen problemer med, at Body SDS på deres hjemmeside påstår, at deres behandling kan have en helbredende effekt på kræft. Virksomheden har heller ikke i sinde at rette eller fjerne formuleringen.