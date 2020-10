Gennem længere tid har der været prisfest på ejerlejlighedsmarkedet i landets største byer med rigtig meget fart på handlerne og gæstelister, der kræver et velvoksent boligbudget.

Men selvom prisniveauet er det højeste i mange år - går handlerne af de helt dyre lejligheder i Danmarks største byer noget mere sløvt end sidste år. I 2019 blev der således solgt 29 ejerlejligheder til over 15 millioner kroner - mens der hidtil i år blot er handlet syv tilsvarende.

Det skriver boligvisningssiden Boliga.dk.

For øjeblikket er der således også enorme forskelle på, hvad man skal betale for at få fingrene i en af storbyernes dyreste lejligheder*, med alt hvad der dertil hører af luksuriøse kvadratmeter, tagterrasser og havudsigt.

Her er de dyreste lejligheder i landets største byer

København

Hovedstadens dyreste lejlighed ligger på Strandgade med udsigt til Nyhavn på den anden side af havneløbet. Hjemmet spreder sig over to etager og 207 kvadratmeter øverst i en arkitekttegnet havnebygning fra 2014.

Hvis det er dig, der skal overtage den eksklusive adresse, skal du kunne finde 28,5 millioner kroner, som udbudsprisen lyder på.

Se lejligheden her

Aarhus

På havnen i Aarhus er det ene nybyggeri efter det andet strøget op - og i et af dem; Bjarke Ingels’ AARhus på Irma Pedersens Gade, ligger den dyreste lejlighed i Smilets By.

På 10. sal med udsigt til bugten og byen kan du nemlig købe en 195 kvadratmeter stor ejerlejlighed med tagterrasse for 13,5 millioner kroner.

Se lejligheden her

Odense

8.260.000 kroner skal der til for at købe den dyreste lejlighed til salg lige nu i Odense. Ejerlejligheden ligger på 8. og 9. sal i en bygning fra 2009 i Promenadebyen med udsigt til kanalen og midtbyen.

Ifølge Boliga.dk spreder lejligheden over 186 kvadratmeter og fem værelser.

Se lejligheden her

Aalborg

Der er ikke blot en, men fire altaner i Aalborgs dyreste lejlighed, som ligger på Østerågade ved vandet i den nordjyske storby.

Fra beliggenheden øverst i bygningen fra 1924 er der udsigt til Limfjorden fra de 181 kvadratmeter bolig - alt sammen til salg for 7.995.000 kroner.

Se lejligheden her

Esbjerg

I landets femte største by Esbjerg er den dyreste lejlighed en 218 kvadratmeter stor bolig på Østergade.

Hjemmet, som er totalrenoveret, har et stort, åbent køkken-alrum og ligger i en ejendom fra slutningen af 1800-tallet ikke langt fra torvet i byen.

Ifølge Boliga.dk er ejerlejligheden til salg for 4.975.000 kroner.

Se lejligheden her