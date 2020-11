Klokken 10.15 stod tv-kran, fotografer, journalister og tilskuere klar til at sige farvel til afgående minister Mogens Jensen.

Men sådan blev det ikke.

Det skulle være sket klokken 11.00. Folk var begyndt at stimle sammen. Socialdemokratiets ungdomsparti var ved at gøre flagene klar, og der manglede egentlig bare et navn på Mogens Jensens efterfølger.

»Jeg synes, det er synd, at Mogens Jensen har fået så mange tæsk, så jeg er kommet for at sige farvel,« fortæller Reinholdt Schultz.

Reinholdt Schultz var en af dagens tilskuere. Og han kan sine ministerrokader. Han har været med til omkring 10 stykker. Men i dag blev anderledes end noget, han nogensinde har prøvet.

10.45 kom beskeden i en pressemeddelelse. En person i statsministerens familie var testet positiv for corona, og hun skulle derfor testes først, men ville uanset resultatet ikke mødes med Dronningen.

»Det har jeg aldrig oplevet før, at det bliver udskudt sådan. Og så i flere timer,« fortæller Reinholdt Schultz.

Hele optrinnet og dets forvirring kan du se i videoen over artiklen.

Ministerrokaden blev udskudt til klokken 14.30, og her var den store nyhed, at Rasmus Prehn skulle overtage.

Rasmus Prehn bliver minister i et nyoprettet ministerium for fødevarer, landbrug og fiskeri, fordi Mette Frederiksen har besluttet, at Miljø- og Fødevareministeriet skal splittes op.