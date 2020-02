Konstitueret arbejdsmarkedschef i Slagelse Kommune, Henrik Skov, beskyldes for at at have befamlet og kysset kvindelige ansatte under et seminar. Han kalder selv beskyldningerne for en hetz.

Nu er Henrik Skov kaldt til tjenestelig samtale, hvor han skal redegøre for, hvad der skete under det seminar.

Det skriver sn.dk, hvor Henrik Skov selv står frem og fortæller sin version af sagen.

Kommunalbossen beskyldes for sexchikane mod nogle kvindelige ansatte under et seminar på Comwell Klarskovgaard i Korsør i slutningen af januar.

Beskyldninger som ifølge Henrik Skov er det pure opspind.

Overfor sn.dk forklarer han, at han beskyldes for at have befamlet og kysset kvinderne under en navnegætteleg under seminaret. På et tidspunkt, hvor der var øl og vin på bordene og med Henrik Skovs ord 'god stemning'.

Men han forsikrer, at der absolut intet skete. Derfor er Henrik Skov forfærdet over, hvordan sagen har udviklet sig.

»Der er åbenbart nogle, der ikke mener, det er godt, at jeg er i den afdeling - og sådan er det. Men ligefrem at sende sådanne beskyldninger til pressen og min kæreste derhjemme, ligesom jeg erfarer, at der er taget kontakt til min tidligere arbejdsplads, er helt ude i hampen,« siger han til sn.dk.