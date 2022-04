25 millioner.

Det er så mange usikre aborter, der hvert år bliver udført på piger og kvinder overalt i verden.

Derfor har organisationen World Health Organization udarbejdet nye retningslinjer for abort, der blandt andet indeholder et forslag om, at fjerne grænsen for, hvornår en abort kan foretages.

Men hvordan vil det fungere i praksis? Og hvilket hensyn skal veje tungest i debatten om abort?

Det svarer medlem af Etisk Råd Morten Bangsgaard på i dagens udgave af B.T. Live.

Du kan komme med kommentarer eller stille spørgsmål på B.T.s Facebook-side.