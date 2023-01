Lyt til artiklen

Ejer af Tesla, SpaceX og Twitter – Elon Musk har mange bedrifter under bæltet, og nu kan han tilføje én mere.

Denne gang er det dog næppe en, den mangemillionære tech-konge er specielt stolt af:

Han har nemlig slået rekorden for det største tab af en personlig formue i verdenshistorien.

Musk kunne i 2022 således registrere et tab på omkring 182 milliarder dollar.

Det blev annonceret fredag af Guinness rekordbog, som samtidig understreger, at det er »næsten umuligt« at fastslå det nøjagtige tal for tabet.

Musks formue toppede i 2021 med 320 milliarder dollar. I dag ligger tallet på 143,8 milliarder dollar, fremgår det af det amerikanske erhvervsmagasin Forbes.

Tabet sker primært som følge af, at hans elbil-virksomhed, Tesla, i løbet af 2022 oplevede et aktiefald på omkring 65 procent. Året kan dermed kategoriseres som virksomhedens værste nogensinde.

Nedturen har kostet Musk titlen som verdens rigeste mand.