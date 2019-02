Den 63-årige journalist Ole Stephensen er onsdag aften død i sit hjem. I minutterne efter det blev offentligt kendt har kollegaer og politikere skevet deres mindeord.

'Jeg er chokeret og meget ked af, at vi har mistet Ole Stephensen. Ole har været partiet en god mand, der så frem til folketingsvalget og holdt meget af sit arbejde i kommunalbestyrelsen i Gentofte. Vi vil savne Ole, hans engagement og det altid gode humør. Æret være hans minde.' skriver justitsminister og partileder for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape, onsdag aften.

Det pludselige dødsfald har chokeret alle, som har kendt den populære journalist, der også var kommunalpolitiker i Gentofte Kommune for De Konservative.

På Twitter mindes også den konservative politiker Mette Abildgaard sin partifælle.

'Hvor er det frygteligt trist at høre, at Ole Stephensen pludselig er afgået ved døden. En rigtig god partikollega, en dygtig journalist og en utrolig varm og venlig mand. Han vil være savnet. Sender mine tanker til hans familie.'

Tidligere journalist og nuværende og nuværende medlem af EU-parlamentet, Morten Løkkegaarrd, sender også sine tanker til den efterladte familie.

'Min gode og nære kollega gennem mange år, Ole Stephensen, er død. Talte med ham så sent som i mandags efter byrådsmødet i Gentofte. Han blev kun 63. Chokerende og alt, alt for tidligt.Tankerne går til Julie og døtrene. Æret været Oles minde.'

Til Ritzau har familien oplyst, at Ole Stephensen mistede bevidstheden omkring klokken 18.30. Trods hurtig indsats fra redningsfolk og læger lykkedes det ikke at genoplive ham.

Journalist Ole Stephensen er død | RIP ..... stor respekt herfra og tak for evigt EU engagement og blik for mennesker. #dkpol https://t.co/DZbKgPBJpU — Stine Bosse (@BosseStine) February 6, 2019

Tidligere 'Vild med dans'-vært Claus Elming har også udtrykt sine sorg på Twitter.

'Nej. Nej. Nej. Lige hørt Ole Stephensen er død. Jeg lærte ham at kende alt for sent. En fantastisk mand med en masse livserfaring. Totalt ligeglad med hvad andre synes. Sjov med far-humor på den fede måde. Hjertevarm og gavmild. Ked af vi ikke fik flere sjove stunder sammen.'

Ole Stephensen efterlader sig sin hustru og to døtre på henholdsvis 19 og 21 år.

Den nu afdøde journalist er blandt andet kendt for sin rolle i 'Walter og Carlo'-filmene med Jarl Friis-Mikkelsen.

Ole Stephensen blev også et kendt ansigt i de danske stuer med sin værtsrolle i 'Eleva2ren' på TV2 og som vært på 'Go' Morgen Danmark', hvor han arbejdede i ti år.