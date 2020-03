Betyder temperaturen noget, når det kommer til at få bugt med virus? Det korte svar er ja.

Jan Pravsgaard Christensen, som er professor i immunologi på Københavns Universitet, påpeger, at virus generelt trives rigtig godt ved kropstemperatur - det vil sige omkring 37 grader.



I hvert fald så længe, det befinder sig indeni vores celler. Men hvis virusset befinder sig udenfor vores krop - for eksempel i en klat snot på en bordplade - er temperaturkravene anderledes.



Det skriver Videnskab.dk, der i deres artikel har en række praktiske råd til, hvordan du får rengjort hjemmet i de her dage.

»Uden for vores celler er virus ustabilt, og det trives bedre, hvis det er koldt. Så hvis virusset er udenfor kroppen, vil de fleste viruspartikler formentlig blive ødelagt, bare ved at komme op på temperaturer omkring 40 grader,« forklarer Jan Pravsgaard Christensen, som bygger sin udtalelse på generel viden om virus - og ikke på specifikke studier af ny coronavirus.

For at være sikker på at slå ny coronavirus ihjel - og for at slå øvrige bakterier ihjel - bør du imidlertid få temperaturen endnu højere op på omkring 70-80 grader.

Men hvad så med nedfrysning? Kan du slå virus ihjel med frost?

Frysning kan under visse omstændigheder slå virus ihjel, men hvis du vil være på den sikre side, er frysning ikke den rette metode til at eliminere viruspartikler, påpeger Jan Pravsgaard Christensen.

»Hvis du har frie viruspartikler i en væske, som bliver frosset ned og danner krystaller, vil virus formentlig blive ødelagt. Men hvis eksempelvis virus har inficeret en flagermus, som du fryser ned, kan virusset godt overleve i de nedfrosne celler,« siger Jan Pravsgaard Christensen.

Med andre ord: Kogning og høje temperaturer dræber viruspartiklerne - men nedfrysning dræber dem ikke nødvendigvis.

Bragt i samarbejde med Videnskab.dk.