Hvad har Mads Langer, Uffe Elbæk, Dennis Knudsen, Pernille Skipper og Andrea Elisabeth Rudolph til fælles?

Det handler ikke om musik, kunst, politik eller om at have en forretningsmæssig mastermind. Der er dog penge involveret. Og mange af dem. De fem offentlige personer har nemlig blandt flere ligmænd budt ind på boligmarkedet i år og fået solgt deres hjem eller sommerresidenser.

Blandt dem, der omvendt har investeret i nye kvadratmeter, findes Jannik Thomsen, der udgør halvdelen af den succesfulde duo Nik & Jay, den tidligere Novo-direktør Lars Rebien Sørensen og politiker Pernille Skipper, der i sommer meddelte landet, at hun og gemalen Oliver Routhe Skov havde købt kollektiv med mediepersonen Esben Bjerre og hans bedre halvdel Sisse Sejr.

Og så er det også blevet til handler i den helt dyre ende. Fitness World-stifteren Henrik Bensimon Rossing og hans frue Sophie Bensimon Rossing har eksempelvis forsødet tilværelsen med et sommerhus - som ifølge Boliga er det dyreste handlede af sin slags i hele 2018. Også Lars Rebien har været i skattekammeret og købt et af Danmarks dyreste rækkehuse.

Her er årets helt store kendishandler

Zobel-familiens gods

Codan-rigmanden Peter Zobels gods Bækkeskov ved Tappernøje på Sydsjælland blev tidligere på året solgt for svimlende 131.160.000 kroner. Dertil kommer også en stribe salg af de omkringliggende områder.

Ifølge Boliga tæller selve hovedejendommen 1.314 boligkvadratmeter fordelt på 27 værelser.

Foto: Home Charlottenlund Vis mere Foto: Home Charlottenlund

Dating.dk-stifterens Strandvejs-palæ

Man kan ikke købe kærlighed - og dog. I hvert fald har den danske iværksætter Peter Johan Sønderby-Wagner, der er medstifter af Dating.dk, i år solgt sit palæ for hele 23,3 millioner kroner.

Huset ligger på Strandvejen i Vedbæk lige nord for København og rummer over 500 boligkvadratmeter.

Årets dyreste sommerhus-køb

Det ultrarige Fitness World-par Henrik og Sophie Bensimon Rossing købte i sensommeren et fritidshus på Sjællands eksklusive nordkyst. Huset har de betalt 22,5 millioner kroner for - og dermed er parret altså dem, der har købt 2018’s absolut dyreste sommerhus.

Huset er 344 kvadratmeter stort og ligger helt ud til havet.

Et af Danmarks dyreste rækkehuse

Den tidligere direktør for Novo Nordisk Lars Rebien Sørensen slog i foråret til på et af Danmarks absolut dyreste rækkehuse. Huset hører til blandt De Engelske Rækkehuse i Klampenborg, der er en forstad til København. Lars Rebien gav 20,5 millioner sin nye hjemadresse.

Claus Borg & Partner Vis mere Claus Borg & Partner

Se huset her

Rudolph køber Valby-villa

Andrea Elisabeth Rudolph har både været på købers og sælgers side i år. Creme-dronningens Frederiksberg-lejlighed og familiesommerhuset i det sydlige Jylland er fortsat udbudt til salg, mens der dog også er tikket en ny adresse ind i kartoteket.

Sammen med gemalen Claus Møller Jakobsen har hun nemlig investeret 18,5 millioner i en villa i Valby på 346 kvadratmeter.

Zobel sælger villaen til kendt erhvervsmand

Rigmor Zobel satte i foråret sin underskrift nederst på en handel, der sikrede hende 17,8 millioner kroner for hjem-adressen i Vedbæk. Køberen var den tidligere Brøndby-direktør, der i dag er administrerende direktør hos Boozt.com, Hermann Haraldsson. Adressen rummer 345 kvadratmeter og ligger ganske tæt på Vedbæk Havn.

Se huset her

Aller kom af med sommerhuset

Efter to år og et par prisreguleringer lykkedes det i år Susanne Aller at få solgt sit store sommerhus i Rågeleje-området. Sommerhuset ligger med udsigt til havet og gik for svimlende 17,4 millioner kroner.

Ivan Eltoft Nielsen Vis mere Ivan Eltoft Nielsen

Endomondo-stifter solgte nybyg i liebhaver-område

Når man som Jakob Nordenhof Jønck har solgt apps som Endomondo og My Fitness Pal er en ejendomshandel nok næppe det, der skrives øverst op på salgscv’et. Men ikke desto mindre solgte iværksætteren, der er gift med Vild Med Dans-darlingen Viktoria Franova, i år et 246 kvadratmeter stort hus i Charlottenlund. Prisen endte på 12.433.000 kroner.

Foto: K & CO Bolig ApS Vis mere Foto: K & CO Bolig ApS

Mads Langer solgte sin Frederiksberg-lejlighed

Der er hits på CV’et - og i år kom der måske også lidt ekstra ind på boligopsparingen. I hvert fald solgte Mads Langer i foråret sin store lejlighed på det indre Frederiksberg for hele 11,6 millioner. Lejligheden var nyrenoveret og fyldt med speciallavede detaljer - og så har den nye ejer altså fået hele 214 kvadratmeter for den store sum penge.

Se lejligheden her

Jay købte liebhaveri på Islands Brygge

Den ultrakendte hitmager Jay, der også går under det borgerlige navn Jannik Thomsen fra pop-duoen Nik & Jay, har i år investeret i en stor lejlighed nær Havnebadet Islands Brygge. Adressen har han givet 9,1 millioner kroner for - og så rummer den ifølge Boliga lige under 200 boligkvadratmeter.

Kollektiv på Nørrebro

Enhedslistens Pernille Skipper og gemalen Oliver Routhe Skov købte i sommeren et håndværkertilbud af et byhus på det indre Nørrebro. Men parret kommer ikke til at være alene på adressen, den er nemlig købt sammen med medieparret Esben Bjerre og Sisse Sejr.

Ifølge et opslag på Skippers Instagram-profil har de til sammen givet 8,5 millioner kroner for adressen - og så får begge par en lejlighed på 90 kvadratmeter.

*Boliga har medtaget et udpluk af de handler, der i år er indgået af offentlige personer, og som Boliga har kendskab til.