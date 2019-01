Det er ikke helt lige meget, hvor i landet man skal lede, hvis man gerne vil finde et hus til en rigtig god pris. Nye tal fra Boliga viser, hvor der i 2018 var de støste prisnedslag på salg af boliger - og der er stor forskel fra område til område.

De købere, der har sparet allermest har fundet deres nye hjem med vand til alle sider på Langeland. Her er husene i genenmsnittet blevet solgt til et beløb på hele 18,9 procent under den oprindelige udbudspris.*

Er man i stedet rejst lidt videre og taget færgen fra Spodsbjerg til Lolland, har det også været muligt at gøre sig et godt køb. På sydhavsøen er husene nemlig også blevet solgt med et solidt nedslag i prisen på 18,1 procent.

Yderområderne er købernes marked

Det er ikke noget nyt, at man kan spare penge, hvis man køber bolig væk fra de større byer. Her er det som regel købernes marked, fortæller boligøkonom fra Jyske Bank, Mikkel Høegh:

- Når en bolig handles, sker der typisk en forhandling, og i yderområderne har køberne haft ret meget magt på grund af liggetiderne. Der skal som regel et ret stort afslag på, før handlen bliver kørt hjem.

Sidste år tog det omkring 320 dage at sælge et hus på Langeland eller Lolland, men på trods af det har størrelsen på prisnedslagene ikke rigtig ændret sig synderligt siden 2017.

- Det ligger ret stabilt i yderneområderne, og det kommer det højst sandsynligt også til fremad, da priserne ikke svinger så meget, uddyber Mikkel Høegh.

Ikke meget at spare i storbyerne

I byer som København og Aarhus var situationen en helt anden - der var det i stedet sælgers marked, og køberne skulle kigge langt efter de store rabatter i 2018.

I hovestaden blev husene solgt med et gennemsnitligt prisnedslag på 4,4 procent af den oprindelige pris og 4,6 procent i Aarhus. Oven i det lå husene under en tredjedel af tiden i yderområderne, før de blev solgt.

- Der har været knald på i storbyerne i noget tid. Her har køberne stået og trådt hinanden over tæerne for at komme til. Det presser prisen, når der skal forhandles, forklarer Mikkel Høegh til Boliga.dk.

Dog tror han modsat i yderområderne, hvor priserne ikke svinger så meget, at situationen kommer til ændre sig i hovedstaden.

- Fremadrettet bliver det ikke ved med at være sådan i København, hvor sælgerne kan vælge og vrage, hvis priserne bliver ved med at stige, siger han.

Udover Lolland og Langeland sparede køberne i 2018 også mange penge på huse i byer som Struer og Tønder. Her lå prisnedslaget på omkring 15 procent af den først udbudte pris.

*Boliga har opgjort det gennemsnitlige prisnedslag fra den først kendte udbudspris til salgsprisen på de villaer og rækkehuse, der blev solgt i 2018.