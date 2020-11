I toppen af det danske boligmarked ligger landets hovedstad, hvor boligkvadratmeterne er mange tusinde kroner værd - og langt fra alle boligkøbere har råd til at lægge billet ind på en af de dyre boliger.

Og puljen af købere - der kan være med til at byde på København allerdyreste huse til salg lige nu* - er nok heller ikke verdens største - i hvert fald skal du være god for i omegnen af 30 millioner kroner for at indløse billet til boligernes VIP-klub.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

For de enorme udbudspriser får du dog også andet end bare den eftertragtede beliggenhed; inklusiv i millionbeløbene på Københavns for øjeblikket dyreste udbudte boliger findes nemlig utallige kvadratmeter, luksuriøse værelser, parkering til bil - og endda en båd.

Her er de tre dyreste boliger i København

Svanemøllevej, Hellerup

Ikke langt fra kommunegrænsen til Gentofte ligger en 314 kvadratmeter stor liebhavervilla på Svanemøllevej i Ambassadekvarteret, som for nyligt er kommet til salg for 35 millioner kroner. Det gør adressen til den dyreste bolig i København for øjeblikket.

Villaen fra 1907 præsenterer ni værelser på fire etager, der blandt andet omfatter en luksuriøs hall med en håndlavet trappe inspireret af en modebutik i Paris og en veludstyret vinkælder.

Galionsvej, Holmen

Der følger både en bil- og bådparkeringsplads med det luksuriøse town house på Galionsvej på Holmen lige ved Operaen, der med sin solide udbudspris på 33.750.000 kroner er Københavns næstdyreste bolig til salg lige nu.

Det fire etager store hjem på 294 kvadratmeter ligger i et gammelt pakhus fra 1700-tallet, som er blevet lavet om til en moderne bolig med otte værelser og en separat gæstelejlighed.

Ved Stranden, Indre København

Hvis du skraber 29,8 millioner kroner sammen og køber Københavns tredjedyreste bolig, som ligger inde midt i hovedstaden med udsigt til Christiansborg og slotskanalen, får du hele 13 værelser at råde over. Det skriver Boliga.dk.

Det eksklusive byhus spreder sig over fem etager, 283 kvadratmeter og er en fredet ejendom fra 1776, hvor mange af de originale herskabelige detaljer er bevaret - og så er der elevator.

