Mange lejlighedssøgende i København har de senere år haft øjnene åbne for andelsboligerne, der ofte kan både syne og være billigere end de tilsvarende ejerlejligheder, der trods et halvsløvt 2019 stadig udbydes til salg for tårnhøje priser.

Men det er ikke kun hovedstadens ejerlejligheder, der er steget betydeligt i pris, siden finanskrisen gjorde sin indvirkning på boligmarkedet.

Nye tal fra andelsmarkedet viser nemlig, at de gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som Københavns andelslejligheder udbydes til salg for, også er vokset ganske betragteligt.

Ifølge Boliga.dk er kvadratmeterpriserne fra 2010 og frem til i år steget med 113 procent, mens der fra 2018 til 2019 er tale om en prisstigning svarende til 8,5 procent.

- Byggeriet af især etageboliger har i en håndfuld år ligget højt i København - og der er også andelsboliger imellem. Nye boliger vil typisk have en højre kvadratmeterpris end gennemsnittet. De er jo nye og lækre, der er elevator, måske p-plads - og det trækker priserne op, siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit.

- Der kan også være tale om ændringer i sammensætningen af, hvad der er solgt, fordi der ligger relativt få salg bag prisudviklingen. Det er ikke fordi, kampen om at købe en andelslejlighed pludselig er intensiveret kraftigt.

Største prisstigninger

Det er særligt andelslejlighederne i Valby, Vanløse og Nørrebro-området; København N, der har oplevet de store prisstigninger fra sidste år til i år.

I Valby er prisen på en gennemsnitlig andelskvadratmeter steget med godt 27 procent, hvilket betyder, at der i år skal betales lige knap 16.200 kroner pr. andelskvadratmeter i bydelen.

Til sammenligning er Valbys ejerlejligheder ifølge tal fra Boliga.dk i år blevet udbudt til salg for gennemsnitlige 35.590 kroner pr. kvadratmeter.

Det er dog fortsat områderne København Ø, København V og København K, der render med hovedstadens højeste kvadratmeterpriser både for andelslejligheder og ejerlejligheder.

I de tre områder skal der betales mellem 25.450 og 27.650 kroner for en andelskvadratmeter, mens ejerlejlighederne i de samme tre postnumre i gennemsnit udbydes til salg for mellem 47.000 og 54.000 kroner pr. kvadratmeter.

- Både hvad angår ejerlejligheder og andelsboliger, så er køberne blevet mere varsomme i København. Samtidig er kreditreglerne for køb af andelsboliger ændret, så de i højere grad ligner kreditvurderingen ved køb af en ejerlejlighed. I nogle tilfælde er det faktisk sværere at købe en andelslejlighed end ejerlejlighed. Men en billig andelsbolig i en sund andelsforening uden særlig gæld er fortsat en meget attraktiv vare, fordi den er sparsom, og køberskaren er stor, siger Mira Lie Nielsen til Boliga.dk.

Det eneste postdistrikt i Københavns Kommune, der ikke er at finde i top på både på andels- og ejerboligmarkedet, er 2150 Nordhavn, hvor der ifølge Boliga.dk p.t. ikke er udbudt en eneste andelslejlighed til salg.

Den nye bydel er dog – igen i år – det dyreste sted i København at købe ejerlejligheder. En gennemsnitlig kvadratmeter udbydes nemlig for lige godt 58.000 kroner.

I hele Københavns Kommune er der p.t. udbudt lidt mere end 100 andelsboliger til salg.

Se alle andelsboliger til salg i København her