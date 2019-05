Gennem vinduet kan Operaen skimtes på den anden side af havneløbet, og henne omkring hjørnet residerer landets regent, Dronning Margrethe, på Amalienborg.

Der er ikke meget tvivl om, at De Engelske Rækkehuse fra 1800-tallet ligger på en yderst eksklusiv beliggenhed i det indre København. Og skulle der alligevel være en del af én, der tænker: "er det nu også det" - så slår prisen på et rækkehus, der netop har ramt markedet, eksklusiviteten fast med syvtommer søm.

Rækkehuset er nemlig landets suverænt dyreste udbudte med en pris på knap 25 millioner kroner. Det skriver Boliga.dk.

For det store millionbeløb får du et hjem med ti værelser fordelt på næsten 300 kvadratmeter, der er gennemgribende istandsat med materialer i kompromisløs kvalitet, som ejendomsmæglerfirmaet, Claus Borg & Partner, beskriver det i boligens salgsopstilling.

Område med høje priser

Udbudsprisen på 24.900.000 kroner kan omregnes til, at en køber skal betale lige over 84.000 kroner for hver kvadratmeter i liebhaverrækkehuset. Det er et stykke over det gennemsnitlige prisniveau for områdets villaer og rækkehuse, der i øjeblikket udbydes til salg for omkring 60.000 kroner pr. kvadratmeter. Det viser tal fra Boliga. Det kan dog lade sig gøre at sælge den slags eksklusive rækkehuse i hovestadsområdet.

Sidste år blev et rækkehus på den anden side af havneløbet - stadig i det indre København - solgt til intet mindre end 21.800.000 kroner.

Den 279 kvadratmeter store bolig havde også udsigt til Operaen og var ifølge Boliga.dks oplysninger, det dyreste rækkehus-salg i 2018.

Se Danmarks dyreste rækkehus her