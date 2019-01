De kan bygge værktøj af ting, der hver for sig er ubrugelige. De kan vente med at spise, hvis de ved, noget bedre mad venter, og de kan finde ud af at udnytte, at nogle ting flyder ovenpå vand, mens andre synker til bunds.

Det er flere gange blevet understreget, at krager er kloge dyr, og nu har nye forsøg vist, at de også kan vurdere, om et objekt er tungere end et andet uden at røre ved det. Det er ellers ikke set hos andre end mennesker.

Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Det er i forsøg med arten Ny Caledonisk krage, at forskere har observeret den nye opdagelse. Til forsøget fangede de 12 krager i naturen og inddelte dem i 2 hold:

Det ene hold blev oplært i at få en godbid, hvis de puttede et tungt objekt i et rør.

Det andet hold fik en godbid, hvis de valgte det lette objekt.

Senere skulle fuglene gøre det samme med helt ukendte objekter, der blev udsat for en blæser, der fik det ene objekt til at bevæge sig, mens det andet stod stille.

I 78 procent af tilfældene kunne kragerne derefter udpege, hvilket objekt der var henholdsvist lettest og tungest, ud fra hvordan objekterne svajede, og få deres godbid.

»Hvis vi ser én papkasse, der flyver ned ad gaden med vinden og en anden, der bliver stående på trods af hård vind, kan vi regne ud, hvilken kasse der er tung, og hvilken der er let,« skriver forskerne i deres studie.

Det er dén egenskab, mennesker nu ikke længere er ene om at besidde.

