Torsdag blev kaptajnen Troels Kløvedal sendt ud på sin sidste rejse efter sit dødsfald den 23. december.

Kongehuset havde også sendt en særlig hilsen til begravelsen, der fandt sted i Holmens Kirke i København.

Foran den særprægede kiste, som Troels Kløvedal selv havde været med til at designe, stod kranse fra både kronprins Frederik, kronprinsesse Mary, prins Joachim og prinsesse Marie.

På kistens front var båndet mellem kongehuset og Troels Kløvedal symboliseret med eventyrerens ridderkors.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Blomsterbutikken Pernille Theile, der er kongelig hofleverandør, bekræfter over for B.T., at den har leveret kransene på vegne af kronprinsparret og prinseparret.

Så sent som i november mødte kronprins Frederik den stærkt svækkede Troels Kløvedal i forbindelse med en åbningen af udstillingen Frihedens Værksted på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Udstillingen handler om Troels Kløvedals berømte skib Nordkaperen og livet ombord.

Troels Kløvedal var i november så svækket af sin ALS-sygdom, at han kun kunne kommunikere via sin iPad.

Men kronprins Frederik og Kløvedal formåede alligevel at føre en samtale.

»Han er skarp. Og det er dejligt. Jeg fik snakket med ham, og han fik skrevet lidt tilbage,« fortalte Kronprinsen, der var i Aarhus for at åbne udstillingen.

Den 23. december døde Troels Kløvedal efter et langt liv med store eventyr i hele verden. Men Kløvedal rejste også rundt i Danmark, og det var blandt andet her, kronprins Frederik var med ombord på Nordkaperen.

I 2013 sejlede Kronprinsen med Kløvedal og skibet til Guldborgsund, hvor Kronprinsen dykkede ned til et vrag fra 1707.

Dronning Margrethe har også haft personlig kontakt med Troels Kløvedal.

Kongehuset havde sendt to kranse til Troels Kløvedals begravelse Foto: Jens Nørgaard Larsen

I 2016 hjalp hun ham med at komme i kontakt med dronning Anne Marie, Dronningens lillesøster, i forbindelse med Nordkaperens togt til Grækenland.

Afdøde prins Henrik og dronning Margrethe har også begge været ombord på skibet, der havde Troels Kløvedal som kaptajn.

Eventyreren har også været til hofbal på Amalienborg.

Det tætte bånd mellem kongehuset og kaptajnen holdt helt til det sidste, da Troels Kløvedal blev begravet torsdag.

Eventyreren og forfatteren Troels Beha Erichsen Kløvedal blev begravet fra Holmens Kirke i København, torsdag den 3. januar 2019. I kirken var lagt en lang række buketter fra venner og familie. Heriblandt også to kranse fra kongehuset. Foto: Tariq Mikkel Khan