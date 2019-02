»Velkommen til showtime,« råber Klaus Riskær Pedersen muntert.

Han står foran et stort, grønt baggrundstæppe i DRs vejrstudie, hvor der er ved at blive taget professionelle fotografier af ham til DRs valgdækning. En fotosession på 45 minutter.

»Du skal passe på. Du har en tendens til at dreje lidt til den ene side,« siger DR-fotografen.

»Nå, okay, du vil gerne have mig mere lige på,« siger Klaus Riskær Pedersen.

Alt kan forstås politisk, så B.T. spørger ham, om det er højre eller venstre, han har en tendens til at dreje til.

»Derfra hvor du står, er det venstre. Men for mig er det højre,« siger den 63-årige tidligere ehvervsmand, der nu vil være politiker, med et grin.

Politiske kommentatorer mener, han er mere varm luft end et frisk pust. Nogle af dem sammenligner ham ligefrem med Donald Trump. Og meningsmålingerne slipper ikke partiet ved navn 'Klaus Riskær Pedersen' ind i Folketinget.

Men han er de seneste dages mest omtalte politiker, man kan næsten ikke tænde for en tv-kanal uden at møde hans energiske åsyn, og artilkler om ham har stor interesse.

»På en måde kan jeg godt minde om Trump. For jeg kan ikke genkende det Danmark, jeg vokede op i. Jeg kan ikke genkende den måde, folk taler til hinanden på. Man var mere tolerant og respektfuld tidligere. Jeg vil gerne have de gamle danske værdier og det gamle Danmark tilbage.«

Så ligesom Trump siger 'America first', siger du 'Danmark først'?

»Jeg siger 'danskerne først'. Hvis jeg havde været i USA, havde jeg sagt 'Americans first'. Jeg vil kæmpe befolkningens sag. Vi bliver misbrugt og kørt rundt med. Jeg er tosset over, at jeg og resten af befolkningen skal betale otte ud af ti skattekroner, mens banker og erhvervslivet betaler to. Kapitalmarkedet hjemtager ubeskrivelige kapitalgevinster, mens reallønsfremgangen for den almindelige dansker er et rundt nul. Man har taget røven på os.«

Klaus Riskær Pedersen har været i alle medier i flere dage. Her er han i indgangen til DR-Byen i København, mandag den 25. februar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Klaus Riskær Pedersen har været i alle medier i flere dage. Her er han i indgangen til DR-Byen i København, mandag den 25. februar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Det går også galt, når vi melder os ind i krigsindsatser i udlandet, der både er ulovlige og grundlovsstridige. Og i forholdet til Rusland har vi en forsvarsminister, der helt rablende gentager USAs udenrigspolitik. Vi har ingen interesse i at være uvenner med russerne.«

Skal vi bare passe os selv?

»Nej, men vi skal tænke på vores nationale interesser og vores befolknings interesser først. Jeg er pivtræt af politikere, der er arrogante og nedladende og ikke kender deres besøgelsestid. Jeg mærker det selv nu, hvor jeg går ind i politik.«

Du blev temmelig sur på Jan E. Jørgensen fra Venstre, da du var i Debatten på DR2?

»Jeg beklager, hvis jeg har en kort lunte, men ham fra Venstre og ham folketingskandidaten, jeg ikke aner, hvem er…«

Nikolaj Bøgh fra Konservative.

»Jeg kender ham ikke. Det er første gang, jeg ser ham, og sikkert også sidste. De står og udtrykker alt det, jeg er imod i politik: Bedrevidenhed og arrogance. De får trykket på den knap, der gør, at jeg har lavet hele partiet. Jeg er træt af, at vi har et teknokrati, karrierepolitikere, der opfører sig som embedsmænd. Man skal være varsom med i politik at udnytte andres svagheder og personlige problemer.«

Er det ikke naivt af dig at tro, at al den snak om fængselsdomme og gæld er overstået på nogle få dage?

Klaus Riskær Pedersen holder pressemøde om sit nye parti i Vartov i København, tirsdag den 19. februar 2019. Hans parti, Partiet Klaus Riskær Pedersen har opnået det krævede antal stillere og er nu officielt godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet til at stille op til folketingsvalg.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Klaus Riskær Pedersen holder pressemøde om sit nye parti i Vartov i København, tirsdag den 19. februar 2019. Hans parti, Partiet Klaus Riskær Pedersen har opnået det krævede antal stillere og er nu officielt godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet til at stille op til folketingsvalg.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

»Jo, men de her forhold er fra 1992 og 1997. Jeg er ked af, at jeg har haft et problem. Jeg er ked af, at jeg har været ansvarlig for noget, jeg ikke måtte. Jeg bagatelliserer ikke, at jeg har et ansvar.«

Men er det fair, at du kalder det 'modgang' - det er jo forbrydelser, du er dømt for?

»Når folk begår en forbrydelse, er det en bevidst handling. Men jeg lavede transaktioner, som virkede helt fine og foregik inden for min egen verden. Senere spoler man tilbage og siger: 'Nej, Klaus', flytter målstolperne og siger, at det er strafbart. Men jeg havde ikke forsæt til at begå noget strafbart.«

Du skylder det offentlige 30 mio. kr. Synes du ikke som politiker, det er forkert - det er jo fællesskabets penge?

»Jeg har selv lagt tallet ud på min hjemmeside. Det er forkert at have gæld til det offentlige. Men hvis erhvervsmanden er blevet væltet af sine kreditorer, og han har gjort, hvad han skulle i forbindelse med en konkurs, så synes jeg, erhvervsmanden har opført sig korrekt. Og jeg kan ikke udvælge en bestemt kreditor - så skulle jeg jo betale 160 mio. kr., og det kan jeg jo ikke,« siger Klaus Riskær Pedersen.

FAKTA

Fem punkter, hvor Klaus Riskær ligner Donald Trump