En række kvinder ved 1. maj i Fælledparken, gadefesten Distortion samt karnevallet i Aalborg er filmet på skjult kamera og lagt på en amerikansk hjemmeside. Men hvorfor vil nogen mænd betale for at se tissende piger?

Sexolog Joan Ørting mener, at mænds lyst til at se på tissende piger stammer fra deres tidligste oplevelser i livet, hvor de skammede sig over noget, samtidigt med at de blev begejstret:



»Jeg kan godt forstå, mænd synes, at det er spænende at se piger tisse, for vi piger viser jo meget, når vi sætter os og tisser, vi ved jo godt, at man kan se os både forfra og især bagfra, dernede, når man spreder sine baller. Der er stort udsyn, og selve det når piger tisser, tror jeg rigtigt mange mænd er vilde med, fordi det kommer helt fra barndommen. Der er en seksualisering i det, når der både er skam og begejstring på en gang,« siger sexologen og tilføjer:

»Vi kender alle de der barndomsoplevelser, ligesom da vi var små og legede læge eller fandt fars pornoblad. Vi skammede os over det, fordi vi vidste, det var forbudt, og samtidig var der begejstring, og det seksualiserer det. De ting kommer vi til at tænde på senere.«