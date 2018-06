Det har været en fantastisk uge for B.T. og undskyld, at vi er en smule navlebeskuende i denne uges 'Redaktøren har ordet'. Men vi har lanceret en mobilløsning for bt.dk, vi har ændret MetroXpress til B.T.metro, og vi har fokuseret vores journalistik til nyheder, sport og underholdning. Vi vil gerne afsløre, oplyse og fascinere. Og det er i den grad lykkedes, men det er jo ikke kun min opfattelse, der er vigtig. Det afgørende er, hvad DU mener. To gange i denne uge har vi åbnet for Facebook Live, for at alle kan stille de spørgsmål, der trænger sig på til redaktionens arbejde. Det vil vi fortsætte med. Vi sender på Facebook Live, så ofte vi mener, at der er et behov. Vi vil nemlig være landets mest åbne redaktion.

Vi har modtaget en række spørgsmål fra jer i forbindelse med lanceringen, for det er ikke altid, at forandringer kommer let.

Q: B.T. udgiver sig for at være Danmarks sportsavis, men der er ikke andet end tennis, fodbold og Formel 1.

A: B.T. vil være landets bedste sportsavis på print og på nettet. Det mener vi allerede, at vi er, men vi kan blive endnu bedre. Vi forsøger i fremtiden at formidle den begejstring, der altid følger store sportspræstationer, og vi glæder os alle som små drenge eller piger til det kommende fodbold VM. Og vi glæder os hver gang Caroline eller Kevin overgår sig selv. Men vi vil også gerne tage jer med bag kulissen og med bag scenen. Vi kalder det B.T. backstage, og i ugen har vi blandt andet skrevet om den uro, der kom til at præge VM lejren med stærke udmeldinger fra de vragede spillere, Daniel Wass og Andreas Bjelland. Vi dækker al sport, der er opsigtsvækkende, men er selvfølgelig glade for danske sportsfolk.

Q: Hvad med at udgive B.T. og B.T. metro hver anden dag for at få tid til flere dybdegående artikler?

A: Det kan lyde som en besnærende ide, men er det ikke for os. Vi ønsker at levere nyheder, medens de sker, derfor har vi en stærk mobiltjeneste, bt.dk, der er aktiv døgnet rundt, og vi ønsker at gøre nyhederne relevante på henholdsvis B.T. og B.T.metro. Men det er heller ikke nødvendigt at udkomme sjældnere for at levere dybdegående journalistik. I denne uge indledte vi serien 'Trynet af kommunen', hvordan ganske almindelige danskere som Søren Sørensen og Kenneth Bak i Hvidovre oplevede at blive chikaneret af deres egen kommune. De var alene og kun fordi de tog kampen op, fik de ret. B.T. står på de almindelige danskeres side mod uretfærdighed, og vi kommer med mere i den kommende uge, for der er en grund til, at vi hedder B.T. Altid med dig.

Q: Hvorfor er jeres nye mobilsite så grimt, og hvorfor skal bogstaverne være så store?

A: Vi har udviklet et nyt grafisk design, der er skabt til mobiltelefonen. De fleste danskere benytter deres telefon til mange ting hele døgnet og ikke mindst til nyheder. Vores design skal være effektivt og meget let at læse. Det skal stå skarpt på en lille skærm, hvilket er lykkedes. Vi har skabt det, så det loader meget hurtigt på telefonen, og så du får det redaktionelle indhold med det samme. Vi ved, at du er utålmodig. Vi har naturligvis ikke skabt det, for at det skal være grimt. Det mener vi heller ikke, at det er, men grimt og smukt er vanskelige parametre, fordi det er så individuelt. Jeg har også fået mails fra folk, der finder det nyskabende og flot. Vi er endnu ikke mestre i at lave siden, vi skal også lige vænne os til de nye tider. Så lad os tales ved om en måned, så har du sikkert også vænnet dig til de skiftende bogstavstørrelser.

Q: Hvorfor er der kun gratisaviser i de store universitetsbyer?

A: Det er meget dyrt at producere, trykke og distribuere aviser i Danmark. Det er en problemstilling, alle medier kender. For også at kunne være et mediehus i fremtiden har B.T. valgt at begrænse vores gratisavis til de fire største byer og omegnskommunerne. Vi er nødt til at sikre en økonomi, så vi kan overleve. Til gengæld har vi gjort al vores indhold på bt.dk gratis. Det er i dagens mediedanmark en stor nyhed. Alle andre kræver betaling via et dyrt abonnement. B.T. er gratis for alle hele døgnet rundt.

Det været en skøn uge på B.T., og vi er klar til at gøre det igen i den kommende uge. Vi er vilde med at lave journalistik og skabe oplevelser til dig, for du betyder alt: B.T. Altid med dig.