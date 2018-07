Da jobcenter-medarbejder Henriette Sommer følte sig chikaneret og bad sine chefer i Københavns Kommune om hjælp, fik hun besked på at klare det selv. Politiet tog sagen anderledes alvorligt.

Hun lyver, bedrager og manipulerer. Beskyldningerne blev ledsaget med billeder af Henriette Sommer og lagt på Facebook samt et internetforum. Afsenderen var en kontanthjælpsmodtager, der var utilfreds med Henriette Sommers sagsbehandling i jobcenteret.

Som medarbejder på Danmarks største arbejdsplads, Københavns Kommune, var hun sikker på, at hun ville få hjælp af sine chefer til at håndtere sagen. Hun gik til en af de øverste direktører i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen for at få sagen politianmeldt.

»Svaret var, at det måtte jeg selv klare. Jeg spurgte igen, om det virkelig kunne være rigtigt, at jeg skulle anmelde det som privatperson, når det var sket på grund af mit arbejde. Men direktøren hvæsede ad mig og sagde, at ja – det havde han jo sagt,« fortæller Henriette Sommer.

I stedet for at gå til politiet havde forvaltningen hyret advokatfirmaet DLA Piper til at vurdere, om kommunen burde anmelde borgeren.

Vurderingen fra advokatfirmaet var, at der ikke er nogen regler for, hvornår en kommune skal politianmelde forhold – men at kommunen bør gøre det, hvis der er grund til at tro, at politiet vil sigte den anmeldte.

DLA Piper vurderede dog, at kontanthjælpsmodtagerens udtalelser var beskyttet af ytringsfriheden. Advokatfirmaet anså det dog alligevel for berettiget, hvis kommunen anmeldte sagen for at få politiets vurdering.

Det valgte kommunen ikke at gøre.

Politiet tog dog sagen anderledes alvorligt. I dag er der rejst tiltale, og sagen var tirsdag for Retten på Frederiksberg. Tiltalen blev rejst på baggrund af bl.a. Henriette Sommers private politianmeldelse.

Tiltalt for at chikanere tre ansatte

I retten kom det frem, at borgeren er tiltalt for at chikanere tre forskellige jobcenter-medarbejdere.

Anklageren krævede fængsel til den tiltalte. Han erkendte at have skrevet opslagene, men mente samtidig, at han ikke havde gjort noget forkert. At intentionen var at informere andre borgere om jobcenterets medarbejdere.

»Det har været at belyse til alle borgere, hvordan ufaglærte, inkompetente sagsbehandlere bevidst bryder loven,« sagde den tiltalte.

Med tiden udviklede opslagene om Henriette Sommer sig til at inkludere hendes uddannelsesbaggrund og hendes lønforhold, som den tiltalte havde fået oplysninger om via aktindsigt i kommunen.

Hun begyndte at gå til psykolog for at tackle de negative opslag. Beskyldningerne fra kontanthjælpsmodtageren var slemme nok. Men den manglende opbakning fra Københavns Kommune var det, der i sidste ende nedbrød hende totalt, fortæller hun i dag.

I retten forklarede hun tirsdag, at hun endte med at blive sygemeldt og sige op 1. juni i år.

Direktør er fratrådt

Hverken beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) eller en chef fra forvaltningen har kunnet stillet op til interview om sagen.

I stedet har HR-chef i forvaltningen Vibeke Østergaard sendt et skriftligt svar.

»Forvaltningen tager chikanesager meget alvorligt, og medarbejderens leder og centerchefer søger altid at rådgive og støtte medarbejdere, der har været udsat for chikane – også i denne sag, da det selvfølgelig har været hårdt for de berørte medarbejdere. Herudover har forvaltningen tilbudt medarbejderne at få rådgivning i forbindelse med retssagen ved at få sparring med en advokat om, hvordan de skal forholde sig i en retssag,« skriver Vibeke Østergaard.

Henriette Sommer afviser, at kommunen skulle have tilbudt hende sparring med en advokat.

»Det har jeg ikke hørt noget om,« siger hun.

I dag har Henriette Sommer et nyt job i det private erhvervsliv. Den pågældende forvaltningsdirektør, der ifølge Sommer gav hende besked på at ordne sagen selv, er fratrådt sit job i Københavns Kommune 'efter gensidig aftale'.

Retssagen fortsætter 15. oktober.