Lukket fest. VIP-klub. Ultraeksklusivt.

Billetprisen til Hovedstadens boligmarked er så høj, at den gennemsnitlige salgspris på ejerlejligheder i fire postdistrikter lyder på mere end fire millioner kroner.

Helt nye tal fra Boliga viser nemlig, at en gennemsnitlig lejlighed på Københavns Østerbro og i Hellerup i årets første kvartal er solgt for henholdsvis 4,02 millioner og 4,3 millioner. Mens de tilsvarende ejerlejligheder i København K og Frederiksberg C er solgt for kontante priser på over 4,9 millioner. *

Dermed er den gennemsnitlige, kontante salgspris på en lejlighed i Frederiksberg C steget med godt 200.000 kroner fra første kvartal 2017 til samme periode i år, mens den samme stigning i København K lyder på knap 60.000 kroner.

- Jeg forventer, at prisen på de københavnske ejerlejligheder bevæger sig fladt med lille pil op resten af året. Vi skal nok vænne os til et par graders lavere temperatur på det ellers varme københavnske ejerlejlighedsmarked, siger Mira Lie Nielsen, der er bolig- og formueøkonom hos Nykredit.

- Priserne på ejerlejlighederne i København og på Frederiksberg er i dag så høje, at færre boligkøbere kan og vil være med. Når køberne bliver færre, enten fordi de ikke har råd, eller fordi de simpelthen bliver nervøse for prisfald og trækker sig, så er det helt naturligt, at det sætter sig i priserne.

Hurtigst i Nordvest

Det er dog ikke i de dyreste postdistrikter, at køberne har haft mest travlt med at sætte kragetåen nederst på skødet. I København K og Frederiksberg C har sælgerne nemlig ventet toenhalv til tre måneder på, at køberne skulle melde sig.

Det er noget langsommere end i Brønshøj og Københavns Nordvest-kvarter. Begge steder har det nemlig blot taget 48 dage - eller hvad der svarer til halvanden måned - at få ejerlejlighederne solgt, viser tal fra Boliga.

De to København-områder er da også blandt Hovedstadens “billigere” steder at købe ejerlejlighed.

I årets første tre måneder har køberne i Brønshøj nemlig i gennemsnit givet 27.690 kroner per kvadratmeter, mens køberne i Nordvest i gennemsnit har betalt 33.877 kroner for deres lejligheds-kvadratmeter.

- Hvis drømmen er en ejerlejlighed i København, så skal man som udgangspunkt i gang med at spare op, så man har til de 5% af købesummen, siger Mira Lie Nielsen til Boliga.

- Derudover, så husk at København også er Vanløse, Brønshøj og at der i fx Hvidovre findes lejligheder som prismæssigt er lettere at komme i nærheden af. Hvis man absolut vil bo helt centralt med kort afstand til de mest hippe cocktailbarer, så må de fleste gå kraftigt på kompromis med størrelsen på boligen og eventuelt dele bolig med andre.

*Boliga har opgjort den gennemsnitlige pris, ejerlejligheder er solgt for i 1. kvartal. Der er kun medtaget postdistrikter med minimum 20 salg.