Et studie har fundet en mærkværdig sammenhæng mellem en hjerneparasit og iværksætteri.

En bestemt hjerneparasit, der stammer fra katte, kan være bestemmende for, om du har en iværksætter eller erhvervsmand i maven.

Det lyder som en nyhed fra Rokokoposten, men det er ikke desto mindre, hvad et studie, der netop er publiceret i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B, påstår.

Det skriver newscientist.com ifølge Videnskab.dk.

Toxoplasma gondii, som hjerneparasitten hedder, forekommer oftere blandt personer, der har valgt en karriere inden for iværksætteri eller erhverv.

I studiet, der er udarbejdet af forskere fra USA, Norge, Spanien og Hong Kong, har man blandt andet set nærmere på 1300 amerikanske studerende.

Her viste det sig, at de studerende, der var smittet af den i øvrigt meget normale og helt ufarlige parasit (cirka en trejdedel af verdens befolkning er smittet, red.), med en 1.7 gange større sandsynlighed ville uddanne sig inden for et forretningsfag - herunder især entreprenørskab eller ledelse.

Læs også på Videnskab.dk: Træning, der fjerner fedtet

Studiet pegede også på, at personer, der har parasitten, i dobbelt så høj grad har startet egen forretning, sammenlignet med personer, der ikke har parasitten.

Der er endnu ikke påvist en kausalitet mellem parasitten og et forretnings- eller iværksætter gen - derfor skal resultaterne også tages med et gran salt.

https://videnskab.dk/krop-sundhed/frugt-og-grontsager-er-ikke-sundt-alle

Et tidligere studie har dog påvist, at gnavere, der har samme parasit i hjernen, har udvist mindre frygt for katte.

Det har fået forskerne bag til at foreslå, at parasitten kan have samme frygtløse effekt blandt nogle mennesker, hvilket gør dem mere tilbøjelige til at kaste sig ud i iværksætteri eller en erhvervskarriere.

Det er dog endnu kun en hypotese.

Læs mere på Videnskab.dk:

Hvad er det for et mærkeligt havvæsen, der er skyllet op på dansk strand?

Frugt og grøntsager er ikke sundt for alle

Artiklen er bragt i samarbejde med Videnskab.dk.