Din øl og sodavand risikerer at blive en flad fornemmelse, hvis ikke CO2-producenterne i Europa får gang i produktionen igen.

En kold øl eller sodavand har stået øverst på manges ønskeliste i det pæne vejr, der har præget Danmark i efterhånden halvanden måned.

Men rundt om i Europa er øl- og sodavandsproduktionen under pres, fordi der er opstået problemer med leveringen af CO2, der giver din øl bobler og din sodavand brus.

Det bekræfter landets største bryggeri, Carlsberg.

»Vi har ramt den bedste maj i ti år i Danmark og resten af Nordeuropa, og det har selvfølgelig skabt et pres på bryggerierne, som vi er glade for, og som vi normalt sagtens kan leve op til. Men fordi der er vedligeholdelse på en masse CO2-producenter rundt i Europa, er der altså opstået et reelt problem med at levere CO2 til brygning af øl og produktion af sodavand,« siger pressechef i Carlsberg Kasper Elbjørn til DR P4 Trekanten.

I første omgang er der dog for Carlsberg en løsning på det helt akutte problem. Carlsbergs bryggeri i Fredericia er nemlig selvforsynende med CO2. Bryggeriet i Fredericia er i stand til at fange CO2’en under brygningsprocessen, men på grund af CO2-krisen i Europa er der nu sat gevaldigt skub i produktionen for at få lavet nogle bobler.

»Vi har fået leveret 100.000 ton malt i weekenden, og der er blevet arbejdet på højtryk i weekenden med at brygge mere øl, så der kan blive skabt mere CO2 i gæringstankene,« siger Kasper Elbjørn.

Det kan godt blive aktuelt for Carlsberg, at bryggeriet i Fredericia skal dele CO2 med Carlsbergs øvrige bryggerier.

»For at sikre øl på længere sigt hvis CO2-manglen fortsætter, så undersøger vi lige nu alternativer. Vi er også klar til at dele CO2 med de andre Carlsberg-bryggerier. Vi håber selvfølgelig, at producenterne får styr på deres produkt,« siger Kasper Elbjørn.

Mens der altså indtil videre er bobler nok hos Carlsberg, så er CO2 manglen et større problem for de øl-glade englændere.

»Barerne i England mangler CO2. Det er simpelthen fordi, at der kun er én CO2-producent i England, som de alle sammen er afhængige af,« siger Kasper Elbjørn til DR P4 Trekanten.