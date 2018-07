Rolige hunde kommer hurtigst til undsætning, viser ny forskning

Er der noget bedre end at føle sig som den allervigtigste person i et hundeliv?

Sådan kan det nogle gange virke, når det mest trofaste væsen kryber sammen ved siden af sin sengeliggende ejer eller kommer sprintende ved selv det mindste panik-udbrud.

Nu ser det ifølge et nyt studie ud til, at denne slags handlinger rent faktisk kan være et resultat af empati og ikke bare ren trofasthed og lydighed, skriver UPI.com, ifølge Videnskab.dk.

I studiet, som er publiceret i tidsskriftet Learning and Behavior, var 34 hunde meget hurtigere til at bane sig vej frem til deres ejer gennem en glasdør, når ejeren udstødte gråd-lignende lyde, end når ejeren nynnede.

Det tyder ifølge forskerne på, at hundene ikke blot er i stand til at føle empati, men også omsætte følelsen til handling.

Hos de hunde, der åbnede døren hurtigt, viste blandt andet målinger af pulsen, at deres stressniveau faktisk var mindre under redningsaktionen end normalt.

Det kan tyde på, at hundene udelukkende er i stand til at reagere på andres nød, når de samtidig kan sætte egne følelser til side - i lighed med, hvad man ifølge forskerne ser, når børn skal hjælpe andre, forklarer forskerne.

Noget andet var, at de 16 terapihunde (hunde til behandling af blandt andet stress og angst), som også var med i forsøget - overraskende nok - ikke var hurtigere til at hjælpe end de øvrige hunde.

Derfor mener forskerne, man med fordel kan inkludere empati, når man kigger på de karaktertræk, der gør en god terapihund.

Artiklen er bragt i samarbejde med Videnskab.dk.