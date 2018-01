Stik imod reglerne fik Øens Murerfirma bevilliget løntilskud til medarbejdere, som allerede var i arbejde. Københavns Kommune beklager.

Rodet med de såkaldte løntilskudsansættelser til det prisbelønnede murerfirma Øens Murerfirma fortsætter.

Tirsdag kan BT afdække, hvordan Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune i tre tilfælde har givet løntilskud til medarbejdere, der allerede var begyndt i arbejde.

Og det er i strid med reglerne.

»Københavns Kommune kan oplyse, at en løntilskudsansættelse ikke må igangsættes inden bevillingen foreligger. Københavns Kommune har gennemgået de eksempler, som I nævner i spørgsmålet og kan se, at de ikke er godkendt, før de pågældende er startet i løntilskud, hvilket er beklageligt,« skriver kontorchef i forvaltningen Marianne Becker Andersen i et svar til BT.

Det er en murerlærling, en murerarbejdsmand og en såkaldt servicetekniker, som i strid med reglerne har fået bevilliget et kommunalt tilskud på ca. 73 kroner i timen til dækning af deres løn.

Sagen kommer, efter at BT mandag kunne fortælle, at Beskæftigelsesforvaltningen i Københavns Kommune bevilligede løntilskud til 29 ansatte mellem 2013 og 2016 for mere end en million kroner uden, at der forelå den lovpligtige underskrift fra en medarbejderrepræsentant. I stedet var det en ledelsesrepræsentant, der havde skrevet under, eller også var underskriften fraværende.

En praksis som foregik under den daværende borgmester Anna Mee Allerslevs (R) ledelse.

Underskriften skal blandt andet sikre, at der er tale om en opnormering af medarbejderstaben, fordi det ikke er tilladt for et firma at modtage løntilskud til medarbejdere i tilfælde af, at en virksomhed samtidig skærer i den faste medarbejderstab.

Ulrik Kohl fra Enhedslisten på Københavns Rådhus kaldte det i går for ‘systematisk lovbrud’, mens Andreas Kihl fra Socialdemokraterne mente, at der er tale om ‘social løndumping’.

Lige så slog det konservative medlem af Borgerrepræsentationen i København Helle Bondesen fast, at løntilskudsordningen ikke bør misbruges.

Tirsdag er kritikken lige så hård:

»Det må ikke ske, og det skal ikke ske. Det er slet ikke i orden. Forvaltningen skal have mere fokus på det og stramme op,« siger beskæftigelsesordfører Andreas Liske Keil (S).

Helle Bonnesen mener, at sagen er ‘mere vand på samme mølle’.

»Tingene skal foregå ordentligt, punktum. Forvaltningen skal følge loven, og det lyder ikke betryggende, at der er flere lovbrud i sagen,« siger Helle Bonnesen.

Kommunen uddyber i sit svar til BT, at der kan være flere forklaringer på, hvorfor fejlen er sket.

»Blanketterne blev på daværende tidspunkt udfyldt manuelt, og det gjorde, at processen afhang af, at de, der skulle underskrive og godkende blanketter, var fysisk til stede. I et af tilfældene var der tale om, at de fysiske blanketter, der ellers var underskrevet og godkendt, var bortkommet, hvorfor der måtte igangsættes en ny blanket-proces,« skriver kontorchef Mariann Becker Andersen fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Direktør og indehaver af Øens Murerfirma Jan Elving er ikke vendt tilbage på BT’s henvendelse. Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) har ikke ønsket at udtale sig om sagen.

Flere fejl: Dobbeltroller og ulæselige kruseduller Sagen om lovbrud i de bevillinger af løntilskud, Københavns Kommune har givet Øens Murerfirma, bliver ifølge politikere stadig mere besynderlig. BT kan i dag fortælle, at en leder fra den prisbelønnede virksomhed Øens Murerfirma i strid med loven har skrevet under på de kommunale dokumenter med to roller; både som repræsentant for firmaets ledelse og for dets medarbejdere. Desuden har murerfirmaet i seks tilfælde skrevet under med ulæselige kruseduller, hvor der ikke var angivet et navn. Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Andreas Liske Keil kalder forløbet for besynderligt. »Det ser mærkeligt ud, og det er slet ikke tilfredsstillende af Øens Murerfirma. Firmaet burde kende reglerne og ved nok godt, at det ikke er den samme person, der skal skrive under to steder. De ved godt, de skal kontakte deres medarbejderrepræsentant, når de ansætter folk i løntilskud,« siger Andreas Liske Keil. Oplysningerne fremgår af en intern mailkorrespondance fra kommunens beskæftigelsesforvaltning i 2016, som BT har fået aktindsigt i. Øens Murerfirma har i årevis ansat personer med støtte fra Københavns Kommune i form af løntilskud eller virksomhedspraktik. Men ved en gennemgang af dokumenterne til bevillingerne fandt beskæftigelsesforvaltningen uregelmæssigheder. »Resultatet viste, at der i 2 sager var et sammenfald, hvor samme person havde underskrevet sig som virksomheds- og medarbejderrepræsentant, og at samme person figurerede i flere sager som henholdsvis medarbejderrepræsentant og virksomhedsrepræsentant,« skriver en embedsmand fra kommunen og fortsætter: »Sidst er der i 6 sager fundet blanketter underskrevet med en såkaldt krusedulle-underskrift, uden at der er angivet et navn,« konstaterede embedsmanden. Kontorchef i beskæftigelsesforvaltningen Marianne Becker Andersen skriver i et svar til BT, at der tidligere var fejl i bevillingerne, og at dette var i strid med Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Også Helle Bonnesen fra De Konservative undrer sig over, at kommunen kan godkende bevillinger med navnløse krusedulle-underskrifter. »Det er jo åbenlyst, at underskrifter skal kunne læses, for at kontrakterne kan godkendes. Underskrifterne er kommunens garanti for, at løntilskuddene ikke bliver misbrugt,« siger hun. Direktør og indehaver af Øens Murerfirma Jan Elving er ikke vendt tilbage på BT’s henvendelse. Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) har ikke ønsket at udtale sig om sagen.