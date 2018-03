Københavns Kommune har siden 2015 brugt 2.102.536 kroner på at købe konsulentydelser hos den almennyttige fond, Løkkefonden.

Det viser BT's aktindsigt i Børne- og Ungdomsforvaltningens samlede udgifter til fonden, der er stiftet af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Beløbet er eksklusiv moms.

Hidtil har beløbet været hemmeligholdt, fordi Løkkefonden bad kommunen om at strege priserne for de enkelte konsulentydelser over på grund af 'konkurrencemæssige hensyn' til trods for, at fonden er en almennyttig fond.

I fondens regnskaber er indtægterne fra det offentlige bogført som 'Øvrige donationer'.

Oplysningerne om kommunens køb af ydelser sår tvivl om statsministerens hidtidige forklaring om, at man ikke kan købe sig til hans tid via Løkkefonden.

I sidste uge kunne BT afdække, at Lars Løkke Rasmussen takkede ja til at møde op på Københavns Rådhus for at holde tale og overrække diplomer til elever, der havde deltaget i projektet Københavner-Akademiet, som kommunen havde hyret Løkkefonden til at udvikle: Et intensivt læringsforløb for drenge fra 8. klasse med faglige udfordringer.

Løkke var inviteret i rollen som statsminister af den daværende venstreborgmester Pia Allerslev, der også tog initiativet til at hyre Løkkefonden.

Lars Løkke Rasmussen har ellers tidligere forklaret, at hans virke som statsminister ikke havde nogen tilknytning til Løkkefonden. Det gjorde han, efter han i januar kom i politisk stormvejr efter at have holdt møder med storfiskere, der har været yderst gavmilde donorer til Løkkefonden.

»Er det sådan, at man kan købe sig adgang til mig? Nej, det er det ikke,« slog Løkke fast på et samråd 31. januar.

Her understregede statsministeren, at der er en klar skillelinje mellem Løkke som privatperson og som minister, når det gælder Løkkefonden. Og at hans virke som statsminister ikke har noget at gøre med fonden, hvor han har overladt sin formandspost til sin hustru.

»Når Lars Løkke Rasmussen deltager som statsminister, viser det et andet billede end det, som Lars Løkke Rasmussen har tegnet fra starten - at han kun var med i fonden som privatperson,« mener Roger Buch, chefforsker i samfundsvidenskab ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Socialdemokratiet vil 28. marts afkræve svar fra Lars Løkke Rasmussen, når der er spørgetid i Folketinget.

»Når statsministeren forsøger at være privatperson i relationer til Løkkefonden, men så optræder som Danmarks statsminister hos en kunde, der har købt ydelser hos Løkkefonden, så står det i skærende kontrast til det, han tidligere har forklaret. Det er enormt utroværdigt. Derfor vil vi have en forklaring på Løkkes dobbeltrolle,« sagde Simon Kollerup i sidste uge og tilføjede:

»Desuden vil vi også have svar på, om han har optrådt som statsminister i andre sammenhænge, hvor folk enten har doneret penge eller har købt ydelser hos Løkkefonden.«

Lars Løkke Rasmussen er ikke vendt tilbage på BTs spørgsmål om sagen.

Her ses daværende børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslevs mail, hvor hun hyrede Løkkefonden til at starte KøbenhavnerAkademiet, da Lars Løkke Rasmussen var formand for fonden i 2014. Her ses daværende børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslevs mail, hvor hun hyrede Løkkefonden til at starte KøbenhavnerAkademiet, da Lars Løkke Rasmussen var formand for fonden i 2014.

Venstreborgmester Pia Allerslev skrev i august 2016 et brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen og inviterede ham til at deltage ved et arrangement på rådhuset i forbindelse med projektet KøbenhavnerAkademiet, som kommunen betalte Løkkefonden for at udvikle. Venstreborgmester Pia Allerslev skrev i august 2016 et brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen og inviterede ham til at deltage ved et arrangement på rådhuset i forbindelse med projektet KøbenhavnerAkademiet, som kommunen betalte Løkkefonden for at udvikle.