Forskere fandt flere kloge hoveder blandt personer med briller i nyt studie.

»Du ser klog ud, når du tager briller på,« siger vi ind imellem, selvom vi godt ved, det bare er en association.

Men måske er den association i virkeligheden velbegrundet.

Det ser nemlig ud til, at folk med briller med god sandsynlighed har en høj intelligens - og faktisk også, at personer med høj intelligens er sundere end andre.

Sådan lyder resultatet af nyt studie, som er udgivet i tidsskriftet Nature Communications. Det skriver Sciencealert.com, ifølge Videnskab.dk.

Forskerne finkæmmede genetisk information om 300.000 europæere i alderen 16-102 år. Dataen rummede blandt andet DNA-prøver, spørgeskema-besvarelser og intelligenstest.

Her fandt forskerne ud af, at der var 28 procents større sandsynlighed for, at personer med høj intelligens brugte briller eller kontaktlinser, og at de havde 32 procent større sandsynlighed for at være nærsynede.

Derudover kunne forskerne se fra deres data, at personer med høj intelligens klarer sig bedre på række sundhedsfaktorer:

Overordnet lavere risiko for at få forhøjet blodtryk, hjerteanfald, lungekræft og slidgigt.

30 procent lavere risiko for at få alvorlig depression.

17 procent bedre sandsynlighed for at leve længere.

I arbejdet med det store datasæt identificerede forskerne en række områder i det menneskelige genom, som er koblet til henholdsvis generelle kognitive evner og reaktionstid, hvoraf nogle af områderne ikke før var kendte i videnskaben.

Selvom resultaterne ikke kan overføres til verdens befolkning, i og med det kun bygger på europæiske gener, er studiet med sit store datagrundlag alligevel en vigtig kilde til at forstå, hvorfor nogle er klogere end andre.

