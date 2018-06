Er du usikker på, hvad der er op og ned i HPV-debatten?

Videnskab.dk har samlet de senere års forskningsnyheder på området. Her får du de vigtigste – resten finder du på Videnskab.dk.

Siden HPV-vaccinen blev indført i 2006 og blev gjort gratis for piger under 18 år i 2009, har skeptikere stået i kø. Men forskningen har været klar: Vaccinen virker.

For nyligt har et nyt studie fra Københavns Universitet endnu engang slået fast, at vaccinen virker. Studiet kunne nemlig, som det første i verden, påvise, at vaccinen havde positive effekter for en hel årgang.

Det nye studie fra Københavns Universitet underbygger, hvad flere store studier i høj grad har peget på.

Et kæmpestudie, der kom i maj 2018, havde gennemgået 26 studier af HPV-vaccinen, og forskerne kunne både konkludere, at vaccinen virkede, og den ikke var forbundet med øget risiko for alvorlige bivirkninger.

En amerikansk undersøgelse fra 2016 har også vist, at effekten af vaccinen var mere effektiv end forventet.

Studiet undersøgte effekten i delstaten New Mexico, hvor HPV-vaccinen blev indført i 2007. Her var forekomsten af forstadier til livmoderhalskræft kraftigt reduceret for især de 15-19-årige piger fra 2007 til 2014.

Det næste store spørgsmål har gået på, hvilke bivirkninger, der er forbundet med vaccinen, og hvorvidt vaccinen kunne være farlig.

Vaccinen er ikke farlig, det er der i hvert fald ingen beviser for, men spørgsmålet om bivirkninger har været svære for forskere at afklare.

Nogle piger har for eksempel haft symptomer som ekstrem træthed, hovedpine, smerter i kroppen, svimmelhed og koncentrationsbesvær i forbindelse med vaccinen.

Selvom det er svært at få overblik over bivirkninger, så frikendte et studie fra Statens Serum Institut i 2017 vaccinen for at være skyld i 44 sygdomme, som vaccinen ellers var beskyldt for at forårsage – herunder hjernesygdomme.

