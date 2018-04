Et større millionbeløb fra Stein Baggers snart ti år gamle svindelnummer IT Factory mangler stadig, og kreditorerne har hidtil måtte kigge langt efter at få fuld kompensation for deres milliontab.

I dag kan BT så fortælle, at nogle af pengene tilsyneladende er anvendt af en række amerikanske selskaber til blandt andet at udvikle nogle - på papiret - værdifulde patentansøgninger på software.

Indtil nu uden for kurator i IT Factorys konkursbo Boris Frederiksens rækkevidde.

Men nu har Boris Frederiksen fået et nyt spor. Som BT kan fortælle, har han på baggrund af nye oplysninger i marts og april 2018 forsøgt at vidnestævne svenskerne Carl Freer og dennes kone Ericka Freer samt den bedrageridømte forretningsmand Mikael Ljungman.

Nærmere bestemt ønsker Boris Frederiksen at få svar på nye informationer, der viser en forbindelse mellem patentansøgningerne firmaet Media Power, som blandt andet var etableret af Mikael Ljungman og Carl Freer, til en virksomhed i Singapore kaldet iQNECT.

»Vi er kommet i besiddelse af dokumenter, som angiveligt viser, at den teknologi, som er udviklet af Media Power, muligvis synes at findes i andre selskaber i dag. Og det er selvfølgelig interessant, hvordan det i givet fald er havnet der,« siger Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten.

Retten indkaldte de stævnede til afhøringer i New York, USA, her knap ti år efter IT Factory-konkursen.

Navne på flere selskaber fremgår af det materiale, som Boris Frederiksen har sendt til retten i New York. Så vidt BT er orienteret, er det imidlertid ikke lykkedes at forkynde stævningerne for nogen af dem.

Det er tidligere blevet afdækket, hvordan pengene fra IT Factory løbende blev kanaliseret over i firmaet Media Power, som både Mikael Ljungman og Carl Freer var involveret i.

Kurator Boris Frederiksen vurderer, at Media Power i hvert fald har modtaget mellem 40-50 millioner kroner fra IT Factory.

Media Power udviklede softwareteknologi til mobiltelefoner, og BT er i besiddelse af det, der angiveligt skulle være patentansøgninger på et program, der kan genkende blandt andet logoer og varer på billeder taget med en mobiltelefonen.

Patentansøgningerne og den beskrevne teknologi blev tilsyneladende brugt til at skabe høje forventninger til værdien og overskuddet i flere selskaber. Det skriftlige materiale, som selskabet Media Power angiveligt skulle fremlægge til mulige investorer, viser, at Media Power skulle være i stand til at øge overskuddet fra 11,3 millioner dollar i 2008 til næsten 3,5 milliarder dollar i 2013.

Den optimistiske plan gik dog i vasken, da IT Factory krakkede, måske fordi Media Power var knyttet til det danske fupfirma.

Mistanken fra Kammeradvokaten er, at patentansøgningerne efterfølgende blev overført til selskabet GetFugu, hvis værdi ved en børsnotering i 2009 på Wall Streets alternative børs OTC-børsen steg til flere hundrede millioner dollars.

Det skete blandt andet på baggrund af optimistiske vurderinger af virksomhedens potentiale.

Værdien af selskabet styrtdykkede dog hurtigt igen, da det kom frem, at GetFugus primære samarbejdspartner Spongetech viste sig at være et svindelfirma.

Siden er patentansøgningerne ifølge kurator Boris Frederiksen muligvis ført igennem flere forskellige selskaber i flere lande og kan ifølge de dokumenter, som kurator er kommet i besiddelse af, være endt i det Singapore-baserede selskab iQNECT.

Selskaberne, som Boris Frederiksen via vidnestævningerne nu ønsker at modtage informationer om, tæller udover iQNECT blandt andet Media Power, GetFugu, Logovision, Ulab og Tynkerbell.

BT har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Carl Freer og Mikael Ljungman.

Stein Bagger er vokset op i Frederiksværk og blev landskendt for sin hovedrolle med at svindle for 831 millioner kroner i IT Factory. Siden sin dom på 7 års fængsel har han skiftet navn flere gange. I 2014 blev Stein Bagger prøveløsladt efter fem år og tre måneders fængsel.I 2017 fandt Ekstra Bladet frem til Bagger i en lille by uden for Stockholm, og siden da har han optrådt i artikler og tv-programmet ’Stein Bagger: Jagten på sandheden’, der forsøgte at få svar på, hvor de 200 millioner kroner, der stadig savnes fra bedrageriet, er blevet af. Foto: FLINDT MOGENS Stein Bagger er vokset op i Frederiksværk og blev landskendt for sin hovedrolle med at svindle for 831 millioner kroner i IT Factory. Siden sin dom på 7 års fængsel har han skiftet navn flere gange. I 2014 blev Stein Bagger prøveløsladt efter fem år og tre måneders fængsel.I 2017 fandt Ekstra Bladet frem til Bagger i en lille by uden for Stockholm, og siden da har han optrådt i artikler og tv-programmet ’Stein Bagger: Jagten på sandheden’, der forsøgte at få svar på, hvor de 200 millioner kroner, der stadig savnes fra bedrageriet, er blevet af. Foto: FLINDT MOGENS

Svenskeren Carl Freer beskriver sig selv som en succesfuld iværksætter, opfinder og investor. Kammeradvokaten har dog en anden opfattelse af Freer, der mistænkes for at være involveret i selskaber, der har modtaget penge fra IT Factory-svindlen.Freer, der er kendt for at leve et luksuriøst liv, siges at være omkring 47 år gammel og bosiddende i Californien USA. I dag er han stadig involveret i en række firmaer, bl.a. i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater og i Singapore. Han er desuden kendt for starte injuriesager mod journalister, der skriver om ham. Her ses han som 35-årig. Foto: NF Svenskeren Carl Freer beskriver sig selv som en succesfuld iværksætter, opfinder og investor. Kammeradvokaten har dog en anden opfattelse af Freer, der mistænkes for at være involveret i selskaber, der har modtaget penge fra IT Factory-svindlen.Freer, der er kendt for at leve et luksuriøst liv, siges at være omkring 47 år gammel og bosiddende i Californien USA. I dag er han stadig involveret i en række firmaer, bl.a. i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater og i Singapore. Han er desuden kendt for starte injuriesager mod journalister, der skriver om ham. Her ses han som 35-årig. Foto: NF

Svenskeren Mikael Ljungman blev i 2010 idømt 7 års fængsel samt til at betale 200 mio. kr. til IT Factorys konkursbo for sin rolle i bedragerisagen. Stein Baggers leasingkarrusel overførte mange millioner kroner til Ljungmans firma Media Power.Dommen for den 54-årige Ljungmans medvirken i svindlen er dog blot en i rækken – tidligere er han dømt for bedrageri, regnskabssvindel og brandstiftelse. Foto: Nikolai Linares Svenskeren Mikael Ljungman blev i 2010 idømt 7 års fængsel samt til at betale 200 mio. kr. til IT Factorys konkursbo for sin rolle i bedragerisagen. Stein Baggers leasingkarrusel overførte mange millioner kroner til Ljungmans firma Media Power.Dommen for den 54-årige Ljungmans medvirken i svindlen er dog blot en i rækken – tidligere er han dømt for bedrageri, regnskabssvindel og brandstiftelse. Foto: Nikolai Linares