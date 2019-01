Den kinesiske Måne-mission Chang’e 4 landede kort efter nytår på Månens bagside.

Og nu er både rumsonden Chang’e 4 og dens tilhørende rover, Yutu 2, begyndt at sende billeder tilbage til Jorden.

Det skriver Space.com ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se flere af de nye billeder fra Månens bagside.

De to Måne-robotter befinder sig lige nu inde i det 186 kilometer brede Von Kármán-krater.

Den lille Yutu 2-rover har taget sig en lur siden 3. januar for at undgå at overophede i løbet af den omtrent 14 dage lange og meget varme Måne-dag.

Det var måske klogt, for kineserne har i dette tidsrum målt robottens temperatur til at nå op over kogepunktet.

Yutu 2-roveren er nu vågnet af sin dvale i god behold, og det var i sig selv lidt af en ømt punkt for kineserne.

Dens forgænger vågnede nemlig desværre aldrig op fra en tilsvarende ’lur’ på Månen i 2013.

Det kinesiske rumagentur China National Space Administration (CNSA) meddeler, at flere af de videnskabelige måleinstrumenter på Chang’e 4-rumsonden er blevet tændt og fungerer, som de skal.

Det betyder, at Chang’e 4 i de kommende uger vil begynde at sende de første videnskabelige målinger tilbage til Jorden.

Normalt ville selve Månen blokere for al kommunikation til Månens bagside, men kineserne bruger en satellit i et specielt kredsløb om Månen til at dirigere signalet rundt om Månen og ned til Jorden.

