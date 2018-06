Der så mange, der er afhængige af deres smartphone, at det er på tide at gøre noget ved det.

En kinesisk by har taget det ultimative skridt og lavet et fortov, specielt beregnet til dem, der går med hovedet begravet i telefonen.

De, der alligevel ikke bekymrer sig om, hvad de støder ind i, mens de lige tjekker, hvad der er nyt på Facebook. Det skriver ladbible.

Den specielle bane, der er omkring 305 meter lang, er blevet malet rundt om et shoppingcenter i byen Xi'an, der er hovedstad i provinsen Shaanxi.

Men den deler tilsyneladende befolkningen.

En person har på Twitter skrevet: 'Vi plejede at sørge for dem, som var blinde, ved at lægge sten på fortovet. Nu giver vi folk, der taler i telefon, en speciel bane. Hvorfor behøver de dette specielle privilegie?'

En anden sagde, at det kun vil øge brugen af mobiltelefoner, mens man går.

Those who are obsessed with their mobile phones — sometimes referred to as "phubbers" because they use their phones and snub social contact — may now feel a little safer walking on the streets of Xi'an, capital of Shaanxi Province. https://t.co/Xd3gj2syrX — SHINE (@shanghaidaily) June 6, 2018

Det er en kendsgerning, at der sker mange uheld, mens der tales i telefon. Om man støder ind i en lygtepæl, eller falder ned i et hul.

Og der er tidligere lavet forsøg med specielle baner til fodgængere: Et forretningscenter i Storbritannien har lavet en speciel bane op til julen - en såkaldt 'hurtig-bane' til dem, der går frisk til.

Ifølge avisen Metro er den almindelige gang en britisk fodgænger bevæger sig 4,5 kilometer i timen. Den falder med 20 procent, når der skal handles julegaver.