Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De første to butikker i Danmark er åbnet

Men der skal være flere. Mange flere af den svenske lavpriskæde Big Dollar.

Og der ligger ifølge Finans.dk allerede en plan for, hvor de næste butikker skal åbne.

I oktober sidste år var kunder i Brønderslev og Næstved, der som de første fik chancen. I år følger så åbninger i Hjørring og Thisted.

Næste år gælder det så Frederikshavn – og herefter venter så yderligere fire-fem jyske byer, uden at selskabets etableringschef Jakob Petersen endnu vil sætte præcise geografiske placeringer på.

Inden for tre til fem år skal der ligge omkring 50 varehuse i Danmark, lyder det også. Og som i dag skal det ikke nødvendigvis være nær indfaldsveje i områder med høj trafik.

»Jeg vil ikke afvise, at vi også åbner tættere på centrum, men vores butikker skal minimum være 3.000 kvadratmeter,« siger Jakob Petersen til Finans.dk:

»Det gør det oplagt at åbne i retailområder, hvor vi samtidig får gode naboer og bliver et tiltrækningspunkt for mange kunder, men på sigt kigger vi også mod centrum.«

Og hold fast, for nu bliver det lidt forvirrende.

Big Dollar er egentlig et svensk koncept, der i nabolandet faktisk hedder Dollarstore og blev lanceret i 1999. Her findes der 118 butikker i dag, omsætningen var i 2020-21 på mere end fire milliarder svenske kroner.

I Danmark er navnet dog Big Dollar, og det skyldes, at der i forvejen findes en urelateret kæde ved navn Dollarstore, der har en stribe butikker rundt omkring i Danmark.

Men det er altså også planen, at det skal ske for Big Dollar – der til den tid så kan leve op til de ord på hjemmesiden, hvor der er taget lidt forskud på virkeligheden: 'I dag har Big Dollar butikker over hele Danmark'.