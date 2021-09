Hvis du kigger op mod himlen omkring klokken 12.35 søndag, så vil der være mulighed for et spektakulært syn.

I hvert fald, hvis du bor i Aarhus.

Her flyver to F-16 jagerfly og et C-130 Hercules transportfly nemlig over Mindeparken i Aarhus, hvorefter de fortsætter forbi Fyn mod Sjælland.

Årsagen er, at det søndag er den officielle flagdag for Danmarks udsendte, hvilket bliver markeret over hele landet, blandt andet med flyveparaden, som altså rammer Aarhus kort efter middag.

Flyvevåbnets rute over Danmark søndag den 5. september 2021. Foto: Foto: Google Maps Vis mere Flyvevåbnets rute over Danmark søndag den 5. september 2021. Foto: Foto: Google Maps

Dagen vil også blive markeret på landjorden i de fleste kommuner.

Er du hurtig og får taget et billede af flyene, så vil vi meget gerne se dem. Send billedet til nigf@bt.dk.

Igen i år er der et centralt arrangement i København, mens hovedarrangementet i Jylland finder sted i Haderslev.

Men også i Aarhus bliver dagen i høj grad markeret.

Det foregår i Mindeparken, hvor der allerede har været parade, kransenedlæggelse og hejsning af Dannebrog, mens der blev sunget 'Der er et yndigt land'.

Og borgmester Jacob Bundsgaard har traditionen tro holdt tale.

Læs mere om udsendte for Danmark her: En veteran er en person, der på baggrund af en beslutning truffet af Folketinget, regeringen eller en minister har været udsendt i mindst én international mission.

For at kunne kaldes veteran har man mindst været på mission i 28 sammenhængende dage under Forsvarsministeriets område.

Personen er veteran, uanset om vedkommende stadig er i Forsvaret eller i det civile.

Fra 1992-2020 har der været cirka 114.700 udsendelser.

Det samlede antal personer, der har været udsendt for Danmark fra 1948 til 2020, skønnes at være op mod 60.000 personer. Men registreringen begyndte først i 1992.

Ikke alle soldater kommer hele hjem efter missioner. Fra 1992-2020 omkom eller faldt 69 personer. Antallet af fysisk sårede var 266.

Siden flagdagen i 2015 er der ingen faldne, døde eller fysisk sårede. Kilder: Forsvarsministeriet, ritzau

Hvert år den 5. september er der officiel flagdag for veteraner udsendt på vegne af Danmark.

I år er det 13. gang, dagen markeres.