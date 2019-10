Den kendte vietnamesiske streetfoodkæde LêLê er gået konkurs.

Det fremgår af CVR-registeret og bekræftes af virksomhedens direktør.

Direktør i LêLê, Dan Bång, mener alligevel, at der faktisk er tale om en positiv historie, og kunderne i LêLê kan da også ånde lettet op, for det er ikke forbi for den vietnamesiske kæde.

»Vi har ladet aktiviteterne i det gamle selskab videreføres til et nyt. Det er business as usual. Det er samme koncept og samme medarbejdere,« siger han til B.T.

Hvad er årsagen til, at LêLê er gået konkurs?

»Vi har fået en ny investor ind, så det fortsættende selskab er styrket økonomisk. Aktiviteterne er overdraget til det nye ApS.«

Men hvorfor er I gået konkurs?

»Der har selvfølgelig været en negativ egenkapital, som har gjort, at det har været nødvendigt at få en ny investor ind, og så er konstruktionen blevet sådan, at vi har været nødt til at lade det gamle selskab gå konkurs,« siger Dan Bång.

LêLê har de seneste år været martret af blodrøde tal og havde i resultatopførelsen for 2018 et underskud på 2,6 mio. kr. samt en negativ egenkapital på 2,9 mio. kr.

Virksomheden må dog lade livet i det populære streetfood marked Torvehallerne i Indre by i København. Dan Bång fortæller, at de tre medarbejdere på det enkelte spisested måttet afskediges.

LêLê har spisesteder på Vesterbrogade, Fisketorvet, Østerbrogade, Lyngby Storcenter, Kastrup Lufthavn og førhen også i Torvehallerne i Indre by.

