65 dage på markedet var hvad, der skulle til, før det celebre par Cecilie og Silas Bjerregaard Lassen blev møre til at sænke prisen på deres villalejlighed i Amagers svar på Kartoffelrækkerne tæt på Lergravsparken.

Oprindeligt lød prisen nemlig på 5.350.000 kroner - men nu kan du få kvadratmeterne 200.000 kroner billigere. Det skriver Boliga.

Lejligheden fordeler sig på to plan med køkken-alrum og rum en-suite i stueplan, mens der i kælderen er flere disponible rum og blandt andet også et stort badeværelse. I alt rummer de to etager 153 kvadratmeter.

Adressen ligger i området mellem Amagerbro og Lergravsparken Metro og er ifølge ejendomsmægleren Nybolig Amager, der står for salget, et sted, hvor man “forelsker sig i de charmerende sildebens gulve og den fantastiske rumfølelse med højt til loftet”.

Høje priser

Cecilie Lassen, der er uddannet fra den kongelige danske ballet, er blandt andet kommet på danskernes radar som dommer i “Danmark Har Talent”, mens også musikeren Silas Bjerregaard nu er at finde i bedste sendetid. Den 36-årige tidligere Turboweekend-sanger er nemlig en af sangerne, der i år fortolker numre i “Toppen af Poppen”.

Sammen købte parret lejligheden i 2016, hvor de gennemsnitlige salgskvadratmeterpriser ifølge oplysninger fra Boliga var noget lavere, end de er i dag.

I første halvår 2016 lød kvadratmeterpriserne på de solgte ejerlejligheder i Københavns S-postnummer eksempelvis på 31.914 kroner, mens lejlighederne i området i første halvår 2018 lyder på 37.720 kroner pr. kvadratmeter.

Dermed er Købehavn S i år det tiende dyreste sted i landet at købe ejerlejlighed. Dyrest er det dog i nabo-postnummeret København K, hvor en gennemsnitlig ejerlejlighedskvadratmeter ifølge Boliga er gået for 50.587 kroner.

