Sushikæden Letz Sushi, der er ejet af Lars Larsen Group, kaster håndklædet i ringen.

Efter mere end 20 år på markedet er det ikke lykkedes at skabe en rentabel forretning, og derfor er det besluttet at lukke kæden.

Det skriver Lars Larsen Group i en pressemeddelelse.

- Jeg vil gerne takke ledelsen og de ansatte i Letz Sushi for deres store indsats for at skabe en succesfuld restaurantkæde, lyder det fra Lars Larsen Groups bestyrelsesformand, Jakob Brunsborg, i en pressemeddelelse.

Bestyrelsesformanden for Letz Sushi, Lars Bo Jeppesen, er ærgerlig over, at det ikke er lykkedes at få gjort kæden rentabel.

- Men for at sige det som det er, har vi ikke været i stand til at skabe fortjeneste, selv om der er gjort mange ihærdige forsøg, siger han.

Letz Sushi driver i dag 21 restauranter i Københavnsområdet, Aarhus og Roskilde. Der er 223 ansatte i restauranter, produktion og administration.

Kæden markedsfører sig på kun at bruge certificeret og dermed bæredygtig fisk.

Selskabet har de seneste mange år haft underskud. Det seneste regnskab for 2023 viste et underskud før skat på 36,2 millioner kroner - som er det hidtil største.

Det var ottende år i træk med røde tal på bundlinjen, og egenkapitalen var kun i plus, fordi Lars Larsen Group skød yderligere 40 millioner ind i selskabet i årets løb.

Letz Sushi blev oprindeligt stiftet af Louise Ertman Baunsgaard. Kæden blev i 2013 opkøbt af Jysk-koncernen, der i samme ombæring fusionerede den med Don Don Sushi.

Det er endnu ikke blevet besluttet hvornår og hvordan de 21 restauranter lukker, men Lars Larsen Group arbejder på, at det kan ske på en "ansvarlig og ordentlig" måde.

/ritzau/