En af de bedst bevandrede metoder for at få noget solgt - om det så gælder en bolig, en bil eller noget helt tredje - er at sænke prisen.

Det er langt de færreste, der ikke gerne vil spare lidt penge på særligt de helt store køb i livet - og det er netop, hvad du kan, hvis du vil købe en af de hjem, som en række kendte danskere har salg lige nu.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Efter lidt tid på markedet har de - lige fra den folkekære skuespiller til fodboldspilleren, tv-værten og sangeren - nemlig sænket udbudsprisen på deres boliger, så du nu kan overtage nøglerne til en af de eksklusive adresser med rabat.

Foto: LILIENHOFF Vis mere Foto: LILIENHOFF

Søren Pilmark

Skuespilleren Søren Pilmark er en velbevandret skikkelse i danske film og tv-serier, men også på klippeøen Bornholm, hvor han ejer øens dyreste sommerhus; et 197 kvadratmeter stort, gulmalet bindingsværkshus i Bølshavn.

Da det kom på markedet i vinteren 2018, kostede det 7.995.000 kroner. I dag er der blev skåret seks procent af prisen, så du kan købe det for 7.495.000 kroner.

Se sommerhuset her.

Foto: Nybolig Dragør Vis mere Foto: Nybolig Dragør

Medina

Blot omkring to måneder har hele Danmarks pop-darling Medina haft sin vilde penthouselejlighed på Frederiksberg til salg, men allerede nu kan du spare 250.000 kroner.

Der er nemlig blevet skåret tre procent i udbudsprisen, så du kan overtage de 107 kvadratmeter - samt udsigten fra hjemmets store tagterrasse - for 8.250.000 kroner.

Se penthouselejligheden her.

Foto: Siesbye Kapsch Vis mere Foto: Siesbye Kapsch

Christian Poulsen

En million danske kroner er det, som den tidligere landsholdspiller Christian Poulsen har skåret af prisen på sin liebhaverlejlighed lige ved Christianshavns Kanal.

Den nuværende assistenttræner i fodboldklubben Ajax satte den 181 kvadratmeter store bolig til salg i starten af året, og nu kan du overtage den eksklusive adresse 13,5 millioner kroner.

Se liebhaverlejligheden her.

Foto: Lars Gundersen, Ejendomsmægler Adam Schnack A/S Vis mere Foto: Lars Gundersen, Ejendomsmægler Adam Schnack A/S

Ibi Makienok Støving

Midt på H.C. Anders Boulevard i hovedstaden ligger tv-værten Ibi Makienoks - også kendt som Støving - 260 kvadratmeter store luksuriøse herskabslejlighed.

Du kan købe den for 10.850.000 kroner, hvilket er tre procent og 350.000 kroner under udbudsprisen, som den kom på markedet for i starten af sommeren.

Se herskabslejligheden her

Silas Holst

Danseren og skuespilleren Silas Holst købte sit 186 kvadratmeter store familiehjem i Brønshøj tilbage i 2014.

Den syv-værelses store murstensvilla kom tilbage på markedet i foråret for lige under seks millioner kroner, men nu kan du købe det for 5.795.000 kroner efter et nedslag på tre procent.

Se huset her.

Erik Clausen

Siden februar, hvor skuespiller og instruktør Erik Clausens sommerhus ved Tisvildeleje kom på markedet, er der blevet skåret i prisen to gange.

Det betyder, at du i dag kan overtage nøglerne til det 150 kvadratmeter store fritidshus for i alt 1,2 millioner kroner under den oprindelig udbudspris på 8,4 millioner kroner.

Se sommerhuset her.

Christian Kjær

Du kan købe rigmanden Christian Kjærs 550 kvadratmeter store landejendom i Nordsjælland for 52 millioner kroner - inklusive svømmepøl, ride- og tennisbane.

Det er et solidt stykke under de 70 millioner kroner, som pragtejendommen kom på markedet for tilbage i foråret 2019.

Se pragtejendommen her.